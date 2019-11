Astucia y perjuicio

Hay picardías y actitudes que realmente producen daño. Tienen una intención que roza la trampa, para conseguir el objetivo propuesto. Aún recuerdo a un joven cuando dijo en referencia a clientes que representaba en litigios, que solía distraerlos cuando le preguntaban lo que aún no podía o no quería responder, haciéndoles a la vez preguntas, o simulando una situación para despedirse y zafar (así dijo aquella vez). Estamos, desde luego, ante una clara desigualdad entre ambos. La confianza depositada en quien representa a una persona desde el ángulo que fuere, es realmente una entrega de confianza que se hace, y que debe ser valorada, como se merece, por quien la recibe. Lo mismo pasa cuando se le pregunta a quien tuvo un cargo de relevancia o a una persona de quien se espera un punto de vista, siendo ésta alguien mayor, o simplemente no está en condiciones de contestar en ese momento, y es tomada de sorpresa o apurada sutilmente. Ahí es cuando el entrevistado en un momento no adecuado, da una respuesta confusa y de extrañeza, o que no condice con lo que piensa o con el hecho concreto. Ha pasado con artistas y con deportistas también. Es una actitud que, como la anterior, no debe hacerse nunca. Son muy distintas, aunque tienen un denominador común, que es poner el objetivo personal en la cima, obviando en hechos un trabajo prolijo, direccionándolo a conveniencia, o acorde a intereses concretos de quien indaga. La honestidad en lo que se ejerce u optamos, es básica. Deben estar los valores elementales, que conlleven a un proceder considerado y esencialmente respetuoso.

Nora Cardarelli

Urgente poda de plátanos

Quiero dirigirme al área de la Municipalidad que corresponda, creo que Parques y Paseos. Pido una urgente poda que desde la época que asumió como intendente Miguel Lifschitz no se efectúa. Han hecho escamonda y eso no es la solución, son parches. Los vecinos estamos muy mal, tanto los que sufrimos de alergia ya que ocasiona un malestar importante, y después el polvillo que desprenden nos tienen muy mal. Vivimos limpiando terrazas como también patios, es inaguantable. Les hablo también a los ecologistas, traten de solucionar y ver la gravedad que esto ocasiona. Somos ciudadanos que no merecemos este descuido de parte las autoridades (si vamos a los pueblos y vemos el arbolado podado y prolijo, por qué no se puede hacer acá).

María Cristina Oliver

Agradecimiento a un residencial

Quiero agradecer de todo corazón al "Residencial Santiago" por el cariño y la esmerada dedicación brindada a mi madre (Melli) durante los casi cinco años que estuvo institucionalizada. En momentos en que por distintas circunstancias de la vida debemos tomar una decisión dolorosa, encontrarse con personas que tienden los brazos, abren su corazón, contienen y dedican todos sus esfuerzos en bien del prójimo, es encontrarse con ángeles enviados a la Tierra para ayudar a paliar el sufrimiento. Gracias a todas y cada una de las personas del Residencial Santiago que me ayudaron a transitar un largo camino. ¡Dios los bendiga!

Analía Castro

Qué quiso decir Mónica Fein

Hace unos días leí en este diario que la intendenta saliente declaró "me voy a mi casa con el mismo auto y la misma casa con que inicié la gestión". Me pregunto qué quiso decir. ¿Que no robó? Era su deber hacer una administración transparente, como corresponde a todo funcionario público, porque no sé si se dieron cuenta de que son servidores públicos y que sus sueldos lo pagamos todos nosotros. Ahora si pretende un monumento por su proclamada honestidad, que avise, así vamos comprando el mármol y buscamos el lugar para erigirle un monumento a la honestidad y queda su imborrable recuerdo para la posteridad. Por favor, nos quiere tomar de tontos y hacernos creer que es una heroína por haber actuado de esa forma, que es la única manera con la cual debe gestionar un funcionario publico, con honradez y trabajo, y buscando la calidad de vida de sus conciudadanos.

Jose A. del Cerro