Con el asistencialismo se promueve un espíritu pobrista y no el crecimiento que permite superarse y dignificar la vida. Mientras se agradece la bonanza del gobierno no se asume que todos esos obsequios se pagan con impuesto inflacionario. Tras la sensibilidad esconden la incapacidad de crear trabajo, proyectos, emprendimientos, entonces se recurre a la asistencia deformada que lo único que hace es denigrar y postergar cada vez más el avance y la prosperidad. Lo que los argentinos necesitamos es que se creen empleos y que se invierta en educación para que así no se conformen con asistencia provisoria sino que puedan adquirir lo que deseen por sus propios medios: alimentos, vestido, vivienda, pagar impuestos y facturas de servicios, tener cobertura de salud, entre otras cosas. Pareciera que aquí se hace todo al revés, tarjeta Alimentar para obtener alimentos, viviendas que se logran usurpando, planes, planes y planes, la jubilación se obtiene sin aportes, cuando todo esto debería obtenerse por mérito propio y como consecuencia de recibir un salario digno por realizar un trabajo. El gobierno ha demostrado no fomentar el espíritu progresista y emprendedor, por el contrario va por la propiedad privada, por la reforma judicial, por las tomas de tierras, la liberación de presos, el impuesto a la riqueza, declarar como servicio público internet, la TV y la telefonía celular para así controlar sin problemas, apoyar a Maduro y a Morales, unirse a China y a Rusia, todas conductas contrarias a la democracia y al respeto por la propiedad privada, la economía y la dignidad humana. Mientras se produce el éxodo de argentinos y de empresas privadas, sólo se piensa en que nuevo impuesto se va a implementar y qué nueva asistencia se va a dar.

DNI 14.513.829