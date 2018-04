Así no, señor presidente

Señor presidente, totalmente de acuerdo con usted y las palabras pronunciadas en la Cumbre de las Américas. "Necesitamos gente con vocación de servicio y confianza en lo que hace", para contagiarnos esa confianza y tener seguridad que están gobernando bien. También necesitamos que la honestidad que usted declama se vuelque en sus funcionarios. La desilusión se está desparramando como enfermedad. Muchos miramos y esos que tenemos buena visión sobre la actitud de Dujovne, Aranguren, Caputo y muchos más, entre ellos Aída Ayala. Necesitamos honradez y honra. La clase media que lo llevó a ese lugar, lo exige; las clases bajas siguen a CFK, no se engañe. No les interesa ver cuánto se robaron sino cuánto les toca a ellos porque el "roban, pero hacen" está prendido como vacuna. Votamos el cambio y no lo estamos viendo. Las reformas intensas sólo se han hecho con la clase media que es la más castigada. Nada bueno sucederá por arte de magia, pero si no se toma la decisión de tocar intereses importantes y de castigar a los inmorales, nuestros deseos de ver un futuro mejor caerán como piedras de un alud. ¿Por qué debemos pagar nosotros el robo de la corrupción? Los corruptos disfrutan de riquezas tomadas del erario que hemos formado con el tributo de los impuestos y las obligaciones que hacemos los ciudadanos de bien. El mal de Argentina y la economía se encuentra en el nivel de corrupción que existe entre quienes tienen en sus manos el deber de gobernar respetando la Constitución, administrando en temas ejecutivos, legislativos y judiciales. El Poder Legislativo tiene entre sus funciones la sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes y controlar al Poder Ejecutivo. La legitimidad del Poder Judicial surge de la potestad y capacidad para defender los derechos de todos los ciudadanos y aplicar sentencias y castigos cuando los ciudadanos no se apeguen a la Constitución y a leyes, normas o reglamentos fundamentales de todo el sistema judicial. Se acabó la paciencia, es demasiado. Las calles se pueblan con protestas. Están los de siempre, los manejados por urgencias y por cuestiones políticas, pero ahora estamos los demás: esos que entendemos la herencia, pero no podemos llevar más esa carga tan pesada. La vida debe ser comprendida hacia atrás. Pero debe ser vivida hacia delante, mirando el futuro.

Mirta L. Rivero

DNI 10.369.500





Construcción antirreglamentaria

En calle Pichincha 69/73 se encuentra un inmueble catalogado como "Patrimonio Histórico", que fue convertido en una fábrica de ropa, y en la terraza del mismo se ha construido una cobertura con estructura metálica y chapa, de hasta ahora 400 metros cuadrados de superficie. En apariencia la intención sería continuarla, todo en contravención a las ordenanzas del Plan Especial Barrio Pichincha. Dicho tinglado fue construido sin exhibir cartel de permiso de obra ni indicadores de profesionales actuantes, por lo cual inicié un expediente, Nº 33.482/2016 M en septiembre de 2016, en mi carácter de vecino lindero, solicitando la intervención y constatación en Obras Particulares, atento a que dicha construcción no protege el entorno descripto en el Plan Especial Barrio Pichincha. Tras varios intentos de inspecciones, se labraron diversas actas de in fracción y/o multas, por no permitir el acceso de los inspectores de dicha dependencia municipal. No habiendo dado hasta el momento la Municipalidad de Rosario respuesta a mi pedido espero que considere mi reclamo y ordene el retiro de lo construido en forma antirreglamentaria.

Daniel Aarón Marcipar

DNI 6.038407

Qué mal estamos en Rosario

Con gran asombro sigo los medios escritos, radiales y televisivos de mí ciudad, Rosario, que en los últimos doce años creció de manera desproporcionada su hábitat ocupacional y su parque automotor sin ser legislada por quien corresponde. Me refiero a concejales que creen que viven en alguna ciudad finlandesa tan de moda en la boca de la mediocridad política que nos gobierna para ellos. Parecería que su actividad se centra tan solo en remodelar un cantero de una avenida cuasi céntrica y nombrar personas distinguidas a cualquier mamarracho humano o empresario que visita la ciudad, o censar baldosas de vereda de dos cuadras. Qué mal que estamos.

Julio Bertorini

DNI 14.143.121

Operaciones políticas con la muerte

La intendente de La Matanza, coordinadora del peor municipio del Conurbano Bonaerense, aprovechando el dolor que generó en la sociedad la muerte del colectivero Leandro Alcaraz a manos de dos jóvenes delincuentes, decía que algunos hacían política con este hecho. Pregunto qué hizo ella. Su discurso estuvo dirigido en contra de la gobernadora María Eugenia Vidal, contra la Nación, y de cuantos opositores tenía en su línea de fuego. Una embustera, pintó todos los patrulleros y vehículos comunales con la leyenda "Gestión Verónica Magario", ¿cómo se llama eso? Lo único que quería era sacarse el sayo del cual no se hace cargo ni por solidaridad frente a una muerte que no debería tener colores políticos. Antiguamente, se denominaba La Matanza por los saladeros y matanza de ganado alzado que había en la zona, pero hoy también se la llama así por la cantidad de gente honesta que muere a manos de la lacra. Esta es una sociedad anómica e hipócrita a la cual pertenezco. Me hago cargo de mi cuota-parte de responsabilidad, es hora de una autocrítica ya.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022

Mateada por seguridad y justicia

Hace rato que la impunidad y la injusticia se instalaron en Rosario. Es la Justicia a nivel provincial la responsable de muchos de los hechos ocurridos en los últimos años. Yo, como familiar de una víctima y al igual que muchos, me encuentro con el dolor de ver de cerca las injusticias cometidas por un sistema y jueces que abandonaron a los ciudadanos. Por tener que soportar ese espacio vacío que dejó mi hijo, ese lugar en la mesa, esa voz que nunca más escucharé, es que exijo justicia y que no haya reducción de penas para los asesinos y ladrones. Este domingo a las 15, en el Parque Yrigoyen, 27 de Febrero y Buenos Aires, nos convocamos en una mateada con espectáculos para pedir justicia y seguridad, y para honrar a aquellos por los que seguimos luchando. Digamos sí a la vida y pidamos justicia. Están todos invitados.

Alicia Miranda

mamá de Leonel González, asesinado el 14 de febrero de 2014 en ocasión de robo cuando volvía de trabajar.

Legados del idioma catalán

El catalá, como ellos lo dicen y el castellano son dos lenguas hermanas, nacidas de la misma madre, el latín. Es hablada por 11 millones de personas, llamadas catalanoparlantes. Una característica destacada de este idioma es que en todos los territorios en que se habla se encuentran en situación de bilingüismo social. Con el francés en el Rosellón, con el italiano en Alguer, Cerdeña, y con el castellano en el resto de su ámbito lingüístico en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, donde se habla el valenciano –variedad dialectal– y además otros tres subdialectos en la zona oriental de Aragón, en las Islas Baleares y en Andorra, donde es lengua oficial, pero donde también se habla castellano y francés. Se denominan "catalanismos" a aquellas palabras de ese origen que ingresan a nuestro idioma y que fueron aceptadas por la Real Academia Española de la Lengua. Algunos ejemplos: "reloj", del catalán "relotge", y este del latín

"horologium". "Añoranza", equivalente a tristeza, nostalgia, melancolía. "Ensaimada", voz mallorquina, que viene de "saim" (grasa), es un bollo formado por una tira de pasta hojaldrada, revuelta en espiral. "Faena" del catalán "faína" y éste del latín "facienda", cosa que se ha de hacer. "Fideo", del catalán "fideu", pasta de harina con forma de cuerda. "Orgullo", del catalán "orgull", arrogancia o vanidad. "Capicúa", del catalán "cap" (cabeza) y "cúa" (cola), se aplica a números como el 1331, que es leído igual en un sentido que en otro. Y para terminar, "paella" es el nombre del plato gastronómico, que está tomado del recipiente donde se la cocina, en el catalán es equivalente a "sartén" o "padilla" en nuestro castellano, o "padella" en italiano, todos proceden del latín "patella". Es una receta de cocina, originaria de Valencia, cerca del lago de Albufera. Debiera decirse "arroz a la paella". En su origen fue un simple plato de los campesinos (pages), de arroz y cebolla, luego la gastronomía ha creado numerosas variantes de paellas según sus agregados, que la han popularizado en España y en el resto del mundo. ¿Quién no ha comido alguna vez una paella? Bueno, ahora sabemos algo más sobre su origen.

Omar Alfredo Re