¿Así cuidan a los adultos mayores en los bancos y la Anses, haciendo colas de hasta dos cuadras con la temperatura muy baja en el horario de 8.15 a 13.15? ¿Quién fue el desaprensivo que organizó esto? Lamentablemente, a las 11 de la mañana siguen las colas y no hay más números. Los que no vamos a cobrar sino por otros trámites, vamos día tras día y no podemos resolver el trámite. Creí escuchar que debían cuidar a los adultos mayores, los más vulnerables. ¿Tomar la temperatura sirve de algo? Si uno toma un paracetamol por alguna dolencia que no tenga nada que ver con el virus, ¿baja la temperatura corporal?

Beatriz de Alonso