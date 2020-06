Artefactos peligrosos

El comienzo del otoño y presuntamente el cambio de temperatura obliga a utilizar artefactos a gas (gasodomésticos) con más intensidad, por esto como gasista matriculado desde hace 40 años me permito aconsejar a los usuarios. Si la combustión del gas (leña, carbón, entre otros) no se hace con suficiente oxígeno, en vez de formarse dióxido de carbono se forma otro gas: el temible monóxido de carbono, comúnmente llamado ¨asesino invisible¨. Denonimado CO2, este gas es sumamente peligroso, puesto que si se respira entra a la sangre y anula la capacidad de llevar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Como consecuencia puede provocar graves daños e inclusive la muerte. Por lo tanto, todos los artefactos a gas deben funcionar en lugares bien ventilados, para que en la combustión se forme dióxido de carbono en vez de monóxido, y de este modo, no exponer a nadie a riesgos de intoxicación. En especial cuando se hace fuego con carbón, este debe estar bien encendido, hecho brasa, ya que de lo contrario la posibilidad de formar monóxido de carbono es mayor. El gas natural de red (metano) o de garrafa (butano) no son tóxicos de por sí, sin embargo, si queda abierta la llave de una hornalla o hubiese una pérdida en algún artefacto, el metano y/o el butano se difunde en la habitación desplazando el oxígeno. De esa manera, la mezcla de gases respirada tiene cada vez menor proporción de oxígeno y más de otro gas, y en caso de estar durmiendo, puede provocarse una muerte por asfixia. La mezcla de aire y gas reacciona en forma controlada en los artefactos, pero puede provocar una explosión cuando por algún motivo alguna chispa se enciende en un ambiente donde hay pérdidas de gas. Ante estos riesgos es fundamental ajustarse a las normas y disposiciones mínimas para la ejecución de instalaciones de gas y aceptar las recomendaciones de los instaladores matriculados, en especial las referidas a aberturas (rejillas de ventilación) reglamentarias según las calorías de los artefactos.

Hagamos algo con la quema en las islas

Como ciudadano de Rosario, y estando severamente afectado por las continuas y constantes quemas de pastizales en las islas, hago un llamado solidario a todos los rosarinos que se sientan en la misma condición para que nos unamos y elevemos un recurso de amparo o denuncia colectiva a los efectos de que se tomen de una vez por todas medidas efectivas para evitar este constante perjuicio que nos afecta desde hace años. Es al solo efecto de preservar nuestra salud y calidad de vida. No es posible seguir soportando tamaña agresión, no solo al medio ambiente sino a nuestra salud.

Ese oxígeno que emanan algunos fallos

Cuando vio la luz la demorada denuncia de una violación en manada de una adolescente de 16 años en Chubut, que terminó definiendo la mudanza de la víctima al no soportar las amenazas que sufrió a posteriori del aberrante hecho, los diarios y medios audiovisuales le dedicaron un importante espacio porque trascendió además, que el fiscal Rivarola había acordado entre la víctima y los imputados (hijos del Poder) un juicio abreviado con una calificación de desahogo sexual. El juez Marcelo Nieto Di Biase en su resolución de rechazo a ese acuerdo utilizó palabras que huelen a aire fresco en una Justicia cuestionada desde hace ya mucho tiempo, así lo expresó: "Para que quede claro, no puedo tolerar que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una Justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por sí solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley". Los argentinos de bien estamos henchidos de orgullo, Nieto Di Biase.

Miente, miente que algo quedará

Antes de las primarias de 2019 prometieron la salvación del país poniendo dinero en nuestros bolsillos mediante el desarrollo de planes económicos. Después del 10 de diciembre y ya designado Guzmán (uno de los ministros "científicos") para manejar la deuda externa, la realidad siguió igual o peor, pandemia aparte. Kicillof asumió diciendo que encontró "tierra arrasada", ahora está pulverizada. El doctor Gollán anunció que la CABA sembró a la provincia de Buenos Aires con Covid-19 y de seguir así los cadáveres se apilarán en las calles. Para el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto "a la Argentina del trabajo le sobran muchos porteños", respondiendo a sectores de la ciudadanía que buscan terminar con la extensa cuarentena. Y esta semana delante del presidente aventuró que si la pandemia hubiese sido bajo el gobierno de Macri, estaríamos cavando fosas como Bolsonaro. El presidente agregó que con Macri sería una lamentable catástrofe. Mientras tanto, Insfran y Capitanich persiguen aborígenes, los apalean, torturan y matan. La policía de Manzur asesinó a Luis Espinosa en Tucumán y arrojó el cadáver por un barranco en Catamarca. Finalmente, la diputada Vallejos y la senadora Sagasti ratifican lo dicho por Grabois: "el Estado debe hacerse cargo de las empresas en dificultad y de las tierras improductivas entregándolas a las economías populares". Ahora, el presidente, desconociendo las promesas de campaña, dicta un DNU para designar interventor en la empresa Vicentin y envía al Congreso un proyecto de ley de expropiación, que de ser aprobado le costará a los contribuyentes del Estado aproximadamente 1.500 millones de dólares. Debemos recordar cuánto nos costó la estatización de YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas, Ciccone y las energéticas. Tanto el DNU como dicho proyecto de ley son anticonstitucionales (art.17 de la CN.), pues Vicentín ya está concursada y hay un juez comercial que designó un síndico para defender los derechos de los acreedores y garantizar igualdad jurídica a los actuales propietarios. Señor presidente, con respeto le pido, no se deje arrastrar por CFK, La Cámpora y demás corruptos que lo rodean. Ellos han vaciado el país durante muchos años de valores morales, éticos, económicos y jurídicos. No cometa el mismo error. John Fitzgerald Kennedy dijo: "En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre acabaron dentro de él".

Imperdonable falta de agua

Negar agua a un niño y que muera por ello, es un crimen y el perpetrador es un marginal asesino que no merece respeto y debe ser procesado. En Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y en el conurbano bonaerense, actualmente hay muchas localidades con falta de agua, y no hablo de agua potable, simplemente no hay agua. La falta de un insumo vital para el ser humano y los animales, es un deber que el Estado debe suministrar. A los responsables de este crimen se les debería cortar el suministro de agua de red de sus propias casas, hasta que resuelvan la situación de falta de agua en sus provincias si no se llegara a resolver dentro de un plazo de 180 días. Estas provincias deberían ser intervenidas por el gobierno nacional y sus gobernadores ser procesados penalmente. Duele en el alma saber que argentinos no tengan acceso al agua común de pozo, reitero no hablamos de agua potable. Señores gobernadores, miren a sus hijos de frente y recuerden que niños como ellos padecen sed. No conozco a estos gobernadores, pero espero que reflexionen, hay mucha gente indignada y ya no toleran más esta farsa clientelista de regalar espejitos a cambio de votos, sean íntegros, por una vez gánense el voto haciendo el bien.