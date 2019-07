Argentinos, el cambio ya llegó

Los cambios se producen indefectiblemente, pero en su momento, ni antes ni después. Puede demorarse, pero sucede. Para ello hay que derribar paradigmas, mitos y dogmas, y profundizar la cultura de la verdad, no porque exista, sino porque la búsqueda de la misma nos acerca a lo más parecido a ella. Cuando se decía que “en la Argentina nadie va en cana”, o “ningún gobierno no peronista puede terminar el mandato”, o “en cualquier momento viene un golpe militar”, era parte del abono al fracaso, a la resignación, como sociedad y como país. En el cambio de esos paradigmas radica la profundidad del cambio, de la cultura de la proyección, de la debacle de la arraigada cultura de la negatividad, de la posibilidad de transitar hacia el futuro. Incursionar en el positivismo nos inserta en la posibilidad intrínseca del cambio. Los argentinos somos reticentes al cambio pero el cambio llegó, estamos transitando en él y de nosotros depende no retroceder, no involucionar.

Rubén Deninno