Argentina y Rusia

Putin encarna el deseo de recuperar el pasado de gloria que Rusia ya no posee y por eso fomenta el nacionalismo para recuperarlo por la vía de las armas. También Argentina tuvo un pasado de esplendor, en donde millones de inmigrantes buscaban un futuro. Estaba entre los siete países más prósperos del planeta. Actualmente, se convirtió en un pésimo ejemplo mundial, en especial por su crónica decadencia económica, su inestabilidad y sus altos índices de inflación. Putin, con su megalomanía, intenta atrozmente restituirle a Rusia el estatus de gran potencia. “Ser lo que fue” es el esquema delirante del actual “Zar”. Pero la realidad les está mostrando, tanto a él como a su país, más débiles de lo que parecían. Este deseo de volver a ser lo que se fue y recrearlo por el camino equivocado también le ocurre a la Argentina, básicamente en el terreno económico. El déficit y la inflación crónicos representan el no poder asumir nuestra verdadera situación. La emisión monetaria desenfrenada no es más que un espejismo de riqueza que se desvanece en el acto. Somos, metafóricamente, como un hijo de rico venido a menos que aún vive como si lo fuese, pero triste y debiéndole una vela a cada santo. No es casual que Putin y Cristina simpaticen. Ambos encarnan un ideal utópico, en el sentido regresivo, ya que no se puede volver a ser lo que se fue, aunque sí es posible construir un futuro mejor, pero a partir de la realidad actual y no de los delirios mesiánicos de líderes decadentes. Para obtener un futuro deseable hay que ir hacia adelante, con organización, trabajo y un plan coherente, y no hacia atrás como proponen los demagogos de turno mediante la ficción imaginaria de sus relatos.