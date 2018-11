ARA San Juan, un año de olvido

Sin disculpa. A un año del hundimiento del submarino ARA San Juan, aquel 15 de noviembre del 2017 en curso entre Ushuaia y Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo, ya no quedan palabras amables, ni una. Alguna educación me dicta el no escribir algún pensamiento en forma literal y dejar que cada lector complete la línea punteada que describe tácitamente la actuación de cada responsable de esta tragedia, de algunos medios de información que se prestaron a desinformar y sobre todo del ausente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas. Mis respetos a las familias de las víctimas y mis condolencias a una Nación guiada por mentirosos y cobardes.

