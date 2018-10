Aprendamos la lección

En el marco de la cercanía del clásico de la ciudad, y teniendo en cuenta la problemática histórica y actual del mismo, me dispongo a pensar en el aprovechamiento educativo para esta oportunidad. La educación es para todos nosotros una herramienta que puede ser positiva o negativa en nuestras vidas, pero no deja de ser una influencia determinante. Pensando en la historia de este partido, ¿será correcto el mensaje que transmitimos a lo que será la nueva generación si esta violencia hoy en día sigue continuando como hace ya 40 años, y no disminuye sino que se va agudizando? ¿qué esperamos para dar otro mensaje a la nueva generación dando el ejemplo como adultos? ¿por qué permitimos que un simple espectáculo se haya transformado en alegría total para uno y fracaso y tristeza total para el derrotado? Se presenta un partido un jueves a la tarde, ¿no sería un buen lugar la escuela para verlo? ¿para realizar una campaña municipal para toda la ciudad, donde se concientice a alumnos y padres a ver juntos el partido, demostrando los adultos que no es necesario pelearse por un simple partido, y disfrutarlo sin menospreciar al otro? Sería genial empezar a desnaturalizar que es normal la pelea, la cargada maliciosa, y comenzar a vivir un simple folclore sano, con una broma amistosa y para nada descalificadora. Me imagino una remera mitad de Central y mitad de Newell's. Y la consigna de no burlarse del otro, simplemente disfrutar el espectáculo. Y me parecería bueno también que el equipo ganador no se burle del perdedor, sino que ambos equipos puedan festejar un clásico sin violencia y un folclore sin mala intención. El comienzo para desnaturalizar este problema corresponde a los adultos, y la siguiente generación podrá erradicarlo por completo.



Nicolás Abraham

Mala programación de Cablevisión

Es vergonzoso estar pagando una fortuna por Cablevisión Flow cuando todo lo que pasan son películas o series repetidas, viejas, con cualquier cantidad de propagandas que hacen imposible más de una vez terminar de ver una película o serie. Son patéticos. Encima, los jubilados no tienen ningún beneficio y más de uno le tienen que dar de baja por no poder pagar sumas irrisorias por algo que no vale la pena porque la programación es inservible, obsoleta y aburrida. Los canales extranjeros son los que tendrían que ser privados, que lo abonen los que quieren verlos, tendríamos que dejar de pagar hasta que no resuelvan la programación que merecemos los que pagamos.

Mary Fernández Ríos



Nos robaron el clásico

Estimados lectores, se está por jugar un clásico. Llego a este momento y me pareció oportuno tratar de emitir una opinión de todo lo que ha acontecido con relación al mismo. Les diré que soy hincha del club del parque, he nacido en el corazón de Arroyito y aún sigo viviendo allí, es decir también podría haber sido simpatizante del club que allí se encuentra. Lo que nunca podría haber cambiado es que nací en esta ciudad, soy rosarino auténtico, defiendo todo lo que sea razonable en el marco local y me ha molestado muchísimo todo lo que ha ocurrido. Nos han mentido de un lugar y otro, nos han retaceado información de todas partes y como consecuencia nos hemos quedado sin la fiesta de gala. Ahora bien, tenemos otra oportunidad en febrero y por Superliga corresponde jugar otro clásico en el parque. Faltan cuatro meses y no debemos permitir que a quienes les corresponda vuelvan a tomar otra decisión nefasta. Aquí involucro a todos los que de una u otra manera tienen injerencia en las decisiones, y me refiero a dirigentes, estamentos oficiales municipales, provinciales, de seguridad, entre otros; los hago responsables a todos de un nuevo fracaso. No es posible bajo ningún punto de vista que esto nos ocurra. ¿Es miedo o incapacidad? Por lo antedicho y para que alguien nos demuestre que estamos equivocados, estimo que el próximo clásico se juegue con público. Que el equipo local entregue las 10.000 entradas como normalmente hacía, al visitante; que todo sea una fiesta y podamos demostrar que esta es una ciudad de gente maravillosa.



Daniel A. Rodríguez



Bolsonaro y bolsoneros

¿Qué les pasa por la cabeza a los kirchneristas? Por un lado, repudian y se enojan por la elección del pueblo de un país vecino para que los presida un tal Bolsonaro. Y por el otro, militan, promueven y deliran por el regreso al poder de la jefa de la peor banda de saqueadores y "bolsoneros" que por más de una década han depredado a su propio país.

Marta Escobar

DNI 6.030.071