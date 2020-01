Apagando el incendio con nafta

En referencia a la carta del lunes pasado, firmada por Marcelo Malvestitti, donde opina que este gobierno “apagó el incendio”, me permito discrepar con él en cuanto a que el incendio no se apaga con nafta y eso es lo que está haciendo Alberto Fernández. Porque devaluar un 30% de un saque y aumentar los impuestos a niveles nunca vistos antes es avivar el incendio. Para su mejor comprensión de la economía le comento que estos aumentos son costos que pasan a precios y esos precios son los que se pagan con más plata que sale de los bolsillos nuestros. Los “pudientes empresarios” no asumen los mayores costos por mayores impuestos: los trasladan a precios. Si estas medidas las hubiera tomado Macri, y no soy macrista, este país efectivamente hubiera sido incendiado por los kirchneristas, los tirapiedras, los sindicalistas y todos aquellos que hoy están bien callados esperando que llegue el FMI y vuelva a felicitar a Fernández por el plan que emprendió, y todos sabemos que si el FMI te felicita es porque algo malo le pasa al pueblo.

Jorge Milesi