Antisemitismo y peronismo

En estos días el doctor Agustín Zbar hizo pública una posición particular, en un giro de 180° respecto de hace un año y medio, cuando aplaudió la decisión de la Daia de actuar como querellante en el tema del Memorándum de Entendimiento con Irán firmado a espaldas de la comunidad judía por la ex presidenta CFK y el fallecido ex canciller Timerman. Luego del asesinato del fiscal Alberto Nisman como consecuencia de la denuncia pública contra estos dos personajes y que no pudo llevarla al Congreso por su muerte, fui uno de los primeros en solicitar la expulsión de la comunidad judía por traidor a sus hermanos del mencionado ex ministro. Ahora pido lo mismo para Zbar. Por un lado y aprovechando su estadía en Israel, en una actitud hipócrita y canallesca, asistió al homenaje e inauguración de un monumento a Nisman, dijo algún discurso y apareció en fotos. Si en un año electoral y tratando de saltar la famosa grieta, hizo un favor político a los K pidiendo a la Daia, públicamente, que no siga con la querella, despertó a los enanos fascistas como MauroViale, Víctor Hugo Morales, Pablo Duggan, Jorge Elbaum y otros, quienes arremetieron como en un pogrom verbal contra la Daia y sus autoridades legítimas; a Zbar y sus seguidores les faltó darse un abrazo con D'Elía y Esteche. Los judíos estamos permanentemente expuestos y debemos tener líderes que nos representen con coraje y valores éticos y morales a prueba de corrupción, que no despierten el antisemitismo latente en gran parte del peronismo y la vetusta izquierda vernácula. La Daia es la representante única de toda la comunidad judía reuniendo a más de 125 asociaciones religiosas, educativas y deportivas; Zbar como abogado que es no puede ignorar esta organicidad y debió respetar la institucionalidad, tratando su posición en los sitios apropiados, reservados y no mediatizarla, especialmente ante la gravedad jurídica de los hechos cuestionados. Santiago Ramón y Cajal dijo: "Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento".



Jorge Rubnicius

DNI 4392258

CABA

Automóvil sin patente

Estoy cansado de ver en la zona de calle Montevideo al 600 un automóvil sin patente, que exhibe en el parabrisas un símbolo militar, e impunemente estaciona gratis donde es medido y, por supuesto, no es detectable por inspector o radar. Llamé al 147 para hacer la denuncia, la operadora me dijo que no me la puede tomar porque vehículo sin patente no es una falta tipificada en el sistema. Pedí por un supervisor, expliqué, detallé y conseguí que tomaran mi denuncia. Recibí un mail para seguimiento, hice el seguimiento y me dijeron "no se constata infracción". Si un ciudadano desde hace meses circula y estaciona con un vehículo sin patente, el sistema de Tránsito no tiene tipificada la falta, establecido el lugar del vehículo no se constata infracción, creo que algo está muy mal. ¿Quién es responsable de esto? ¿No sería mejor que renuncie?

DNI 14.081.166



Libertad o muerte

La ausencia de palabras nos hace torpes a la hora de comprender a quienes nunca han de pronunciarlas. Gestos, conductas, hechos reemplazan a fonemas con la contundente certeza de lo irreversible, dejándonos un mensaje encriptado y negándonos toda posibilidad de darle respuesta. "Por los otros, por todos los iguales a mí, no vuelvas a hacerlo" resuena en la conciencia de quienes, frente a la yerta imagen de lo otrora vivo, podemos leerlos y que paradójicamente no fuimos los autores de la tragedia. "Give me liberty, or give me death!" esa sentida y angustiada premisa con la que Patrick Henry encaminara a una sociedad a su emancipación, se dibuja en el último corcoveo de cada bagual no dispuesto a perder la dignidad de ser libre. La Pampeana (2013), La Roseta (2013). Zorrito (2017), El Temblor (2017), Pampero (2019) son sólo algunos de los caballos rebeldes (reservados) que hallaron la muerte en una jineteada en Argentina, de una larga lista de muertes en los escasos 53 años de vida de los festivales de "Doma" y "Jineteada" celebrados en las provincias de Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa y Chubut. Que la traducción a palabra de ese último y brioso ruego de tantas almas nobles se oiga fuerte entre los argentinos: "No vuelvas a hacerlo". No más jineteadas en Argentina.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863