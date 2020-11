Anticonceptivos peligrosos

Mi nombre es Elina Benzoine, tengo 23 años y soy de la localidad de Godeken, provincia de Santa Fe. Hace poco más de un año, el 7 de abril de 2019 para ser exacta, sufrí un ACV (accidente cerebrovascular) y todo podría indicar que el principal factor fue el consumo de pastillas anticonceptivas. Fue un período largo de etapas de rehabilitación, pero logré salir adelante; aunque cabe resaltar que desde ese momento mi vida cambió. Hoy soy una persona medicada contra ataques epilépticos (secuela que me dejó el propio ACV). Hace unos días leí una noticia de una joven de 25 años que estaba transitando mi mismo problema, aparentemente también a causa del consumo de pastillas anticonceptivas; fue ese el momento en el que decidí hacer pública mi historia a modo de generar conciencia de lo que las mismas pueden llegar a producir. En mi caso soy una persona muy sana (no soy fumadora ni tampoco alcohólica). Hoy considero que es sumamente importante leer el prospecto de pastillas anticonceptivas; luego de ocurrida esta problemática, me tome el trabajo de leerlo y decía lo siguiente: “El uso de anticonceptivos orales se asocia a un aumento de ciertas enfermedades como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, tromboembolismo, trombosis venosa profunda, neoplasias hepáticas, enfermedades de vesícula biliar e hipertensión”. Espero que mi relato sirva para concientizar.