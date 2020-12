Ante el preludio de un golpe institucional

Agregaría que su teoría del Lawfare conspirativa del ex presidente Macri ya no le alcanza para embarrar la cancha o distraer. Sus muchachos y ella misma están contaminados por la corrupción y el delito. No es justamente ella quién debe asumir la defensa y mucho menos tener de lobbista a los efectos al Presidente.

En definitiva sus furibundos ataques para desestabilizar un gobierno que ella ungió y no responde a lograr su impunidad golpean a las instituciones como el Poder Judicial colonizándolo a piacere. Lo curioso es que su primera línea de defensa está en los pobres que generaron y en los representantes de la iglesia como lo es el “padre” Olivera proponiendo el indulto de la runfla. Estrafalarias mentes que apuestan a una sociedad constituida por bandidos.

Roberto Rubén Sánchez

