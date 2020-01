Animales en el papel moneda

En estos días circula por las redes una solicitada que pide ¿o exige? que el gobierno no cambie la imagen de animales de los billetes. Los argumentos que se esgrimen son de dos tipos: Los hay que se apoyan en el reconocimiento de la fauna autóctona: la defensa del medio ambiente, la belleza de las imágenes. El ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo consideraba uno de los mayores éxitos de esa política enfatizando que eran seres vivos a diferencia de las imágenes de próceres muertos. Creo que los cuestionamientos a algunos de los caudillos o líderes de nuestra historia, por ejemplo Rosas y Roca, actualizaría un debate que se quería evitar. Llamo a estos argumentos éticos y estéticos. Otros contra el cambio de las figuras en los billetes son de naturaleza económica, presupuestaria, por el alto costo que representaría para el erario público, ya de por sí deteriorado. Lo que no se dice pero que quizás es la base del movimiento que se propaga a través de las redes, es el cuestionamiento político e ideológico al gobierno que recién está empezando. Ya en el mundo la capacidad de los movimientos sociales para cuestionar y poner en jaque a los gobiernos se está mostrando en una dimensión para mí inédita. Si bien las causas estéticas, éticas, románticas y las económicas, tienen diferente magnitud, todas por igual merecen una forma de expresión. Ya desde 1810 según decían las consignas: "El pueblo quiere saber de qué se trata". El reparto de escarapelas fue un acto simbólico que tenía detrás de sí toda una concepción de libertad e independencia frente a la corona española que la mayoría de los argentinos apoyaron entonces y siguen defendiendo hoy. La defensa del yaguareté y otros animales amenazados de nuestra fauna es una causa noble. Pero no recuerdo que un movimiento similar se hubiera producido cuando se eliminaron los próceres a muchos de los cuales les debemos nada menos que la existencia como nación. Y aunque ello hubiera acontecido, me está pareciendo que se quiere usar a nuestra fauna como un nuevo símbolo para profundizar fracturas que muchos queremos superar. Se piensa que un clamor popular con miles de firmas podría llegar a torcer el brazo del gobierno a costa del cambio en ciertas políticas del Banco Central, Ministerio de Economía y del rumbo que este gobierno impulsa. Este hecho viene en un contexto donde persisten las contradicciones y conflictos. Y puede ser una nueva contribución al desencuentro entre compatriotas. Soy reticente a ubicarme en uno de los polos. Me gustaría que el gobierno, o las autoridades de economía aclaren estos puntos que ya hoy no parecen poder superarse con una resolución o decreto.

Juan Carlos Paradiso