Es linda la frase, genera aceptación y es usada con mucha frecuencia para el caso del aborto, como un engaño para ocultar el fin. ¿De qué derechos hablamos? La respuesta es: de los “supuestos” derechos que tiene una madre de matar al hijo que tiene en su vientre, porque el embarazo no fue “deseado”. O sea que, para hablar claro, se trata del “derecho a matar”, disfrazado de “derecho a decidir”. Pero existe otro derecho superior, que es el derecho a la vida, que es ignorado por todos los que promueven el aborto. En cada debate sobre el tema se desvía esta mirada y se invisibiliza esa vida en gestación como si no existiera, o se la menosprecia con falacias como: “cúmulo de células o coágulos”. La ciencia nos dice que desde la concepción hay vida, nuestra Constitución protege ese derecho a la vida y el reciente Código Civil reconoce que somos personas desde la concepción. ¿Por qué esa insistencia enfermiza por la legalización del aborto? En el debate de 2018 todos los argumentos fueron rebatidos ampliamente con seriedad y respeto y nuestros legisladores dijeron “no”. Quedó claramente demostrado que la estrategia responde a un plan mundial, financiado y dirigido por capitales extranjeros. Tomemos conciencia de que unos pocos legisladores van a “decidir” por la vida de esos inocentes e indefensos y es nuestro deber desenmascarar sus argumentos, que resultan ser una burla al pueblo argentino. Quedará en la conciencia de nuestros diputados y senadores cuál es la verdadera ampliación de derechos. No dejemos pasar la oportunidad de expresarnos, opinar y participar para cuidar la vida de la mujer y la de ese niño por nacer. Dejo una sola pregunta para sincerar la intención del aborto: ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?