¿Qué está pasando con Amigos del Arte? La extraordinaria asociación de amantes del arte cuya impronta es imposible olvidar en su trayectoria atravesando décadas de impulso a las distintas expresiones artísticas de la ciudad. Hoy está de capa caída. Ya no está el farol en su frente, la placa de mármol dejó su huella y una cadena flamante con su correspondiente candado clausura el ingreso a la casona donada oportunamente por alguna familia rosarina con espíritu de mecenazgo. Desconozco quiénes son socios actualmente, y cómo se decidió este cierre virtual. Tal vez hay algún plan desconocido, pero he hablado con gente de la cultura de la ciudad y nadie sabe decirme. De hecho en la semana entrante hablaremos con integrantes del Concejo Municipal de la ciudad. Pero más allá de la inquietud que recorre a toda la comunidad artística de Rosario, estoy convencido de que las autoridades de la ciudad y la provincia deben tomar cartas en el asunto. Con certeza hay una comisión directiva con responsabilidad sobre los destinos de la entidad en este momento. Creo que cualquiera sea la situación actual deben informar a la ciudad acerca de lo que está ocurriendo. El jueves 7 de agosto me causó mucha pena ser testigo involuntario de esa clausura virtual que representa una cadena y un candado. Tal vez la entidad se agotó en sus valiosos objetivos. Tan valiosos como el patrimonio pictórico y artístico de los premios, adquisición del otrora prestigioso Salón Nacional que dio legítimo impulso a tantos artistas de todo el país. Tal vez aún estemos a tiempo de rescatar los restos de esto que parece un naufragio cultural. Dependerá de las personas que nos preocupamos y del interés de las autoridades actuales y futuras.

Edgardo Juárez

Todo fue un simulacro

Una simulación se llevó puesta a la realidad en Argentina y arrasó con su gente. Los más vulnerables y curiosamente a los que más ese simulacro de elección favorecería son ahora los más golpeados. ¿Qué héroe de los que promete algún paraíso futuro los salvará hoy? Porque a ese mañana provechoso no llegan, no así. No hace falta ser gobierno para mostrarle a quien lo es el cómo se hace para ayudar a tantos con muy poco. Las medidas anunciadas no impactan en la gente común y no alivian la pobreza. Quien ya y sin demora lo logre, o al menos lo intente, frente a esta paralización de reacción que espanta, será pues quien en un escenario por venir pueda hacerlo. Parece que todos se están perdiendo la oportunidad única de mostrar que pueden ser algo más que otra muy hueca promesa.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863

Angustiada por el futuro

Apreciado señor presidente, ante todo, mi respeto y apoyo siempre. Mi gran angustia es ver que la empresa seleccionada para estas elecciones fue Smartmatic. Una empresa venezolana manipuladora de los resultados de todas las elecciones en Venezuela. Mis hijos residentes en ese país han padecido estas manipulaciones durante 20 años, y los resultados del domingo 11 de agosto no parecen ser verdaderos. Todos sabemos quienes son los F-F y quienes son los que le marcan sus acciones. Amamos nuestra República y no permitiremos perderla. Lo necesitamos, presidente, para mantener nuestra libertad. Gracias por escuchar mi gran angustia. Dios lo acompañe y proteja siempre.

Silvia Comerci

DNI 11.447.290

Son policías, no millonarios

La verdad es que hoy estoy muy indignada. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene que exponer su vida día a día para salvar la vida de otros, que no come bien, que tampoco puede dormir bien porque trabaja día y noche para que el sueldo le alcance, le ponen tantos problemas cuando se accidenta o se lastima? Si un "azul" se accidenta, no lo atienden en un hospital público por ser policía. Le dicen "no te podemos atender acá porque vos tenés obra social". Ellos van a la obra social y les cobran hasta el saludo. Que plata de acá, que plata de allá, como si cobraran mucho. Pónganse las pilas, a ellos también los tendrían que atender sin problemas en hospitales públicos por alguna operación o rehabilitación, o cosas así, porque la obra social no les cubre nada y ellos no cobran fortunas, son policías, no millonarios. ¡Por qué no ven lo bueno que algunos policías hacen por ustedes! La verdad molesta mucho está situación.

Jessica Gamarra