Alfonsina Storni en Rosario

Un 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata, la brillante poetisa nacida en Suiza en 1892, daba fin a su vida arrojándose al mar. Esa vida había sido de gran sacrificio y cuando alcanzó a ocupar un espacio digno y respetable en la sociedad, una cruel enfermedad frustró, a los 46 años de edad, la felicidad de disfrutar plenamente sus éxitos y proyectar más su musa poética. La virtud le nació en Rosario. Aquí vivió entre 1910 y 1920, desde sus 10 años a los 20, edades que marcan una etapa difícil en la vida natural y para ella también lo fue en lo social. Muchas páginas relatan cuánto sufrió en la ciudad y también de algún momento favorable cuando trabajó de maestra rural en Coronda. De Rosario huyó a Buenos Aires por el estigma que le esperaba ser madre soltera. Pero fue en la ciudad donde la poetisa insinuó su espíritu literario y donde escribió sus primeros poemas. Ella lo revelará "ciudad donde naciera precoz la rima mía". De la infancia es la conocida historia del viejo ejemplar encontrado de la "Divina Comedia", que lo leía de noche a la luz de una vela. Nos dejó un "Canto a Rosario" traído a recuerdo por Félix Molina Téllez, en artículo en La Capital del 12 de octubre de 1941. Fue presentado a un concurso posiblemente por 1917 sin éxito. Molina Téllez, fundado en una carta de ella a una persona amiga, señala haber sido escrito con apuro y demasiado largo. En él canta a las calles, los barrios, el puerto, los barcos, de ellos expresa admiración y dolor: "Iban a lejanas tierras que yo jamás vería porque era miserable". Era el dolor vivido en Rosario que supo superar. Hay publicaciones de estos largos versos consultables en la Biblioteca Argentina.

Ernesto Del Gesso

La opción de ser político

El candidato Alberto Fernández debe estar muy preocupado por las apretadas que estará sufriendo en su interna partidaria por el rostro demudado y desencajado con el que lo vimos en el último debate. Cuando acusó a Macri de mentiroso y corrupto por los negocios del padre cometió un grave desliz, tal cual se lo hizo notar el propio presidente con su respuesta. Por otra parte, Fernández, en su carácter de jefe de Gabinete de los K, no podía ignorar los actos corruptos de sus funcionarios, y antes de renunciar incumplió los deberes de funcionario público al no efectuar la denuncia ante la Justicia. Ahora, algún fiscal federal debería actuar de oficio. En otra de sus manifestaciones afirmó que con él los periodistas no tendrían ningún problema, pero hace unos días, con una mueca en su cara mezcla de risa y soberbia, al reportero Rodrigo Jorge de radio Mitre le espetó: "Andá a trabajar de periodista" (le había preguntado por la actividad de CFK en esta campaña electoral). Evidentemente, su odio a la libertad de expresión y del periodismo en particular es muy notorio y no puede disimularlo. El periodista y escritor británico Gilbert Keith Chesterton dijo: "Si no logras desarrollar toda tu inteligencia, siempre te queda la opción de hacerte político".

Jorge Rubnicius

DNI 4.392.258

Un año de lucha, fe y contención

Un año de lucha, un año desde su nacimiento. Maite, mi hija menor que nació con 900 gramos y 28 semanas de gestación, y estuvo casi cinco meses internada, hoy cumple un año. Ese 25 de octubre de 2018 marcó un antes y un después en nuestras vidas, empezamos a ver todo desde otra perspectiva, cada gramo que aumentaba, cada situación que se presentaba y ella la superaba. Cada día que pasaba le ganaba a vaya saber qué, pero ganaba. Aprendimos a tener fe, a tener fuerzas que nos daban la contención emocional del día a día de las personas que nos rodean y otras personas que ni siquiera conocíamos pero que sabíamos que ahí estaban. Verla crecer era lo que más necesitábamos, y hoy junto a su hermana mayor, Julia, mamá, papá, abuelos, tíos, médicos y enfermeras, y todos los que nos apoyaron desde ese jueves podemos gritar: ¡feliz cumpleaños, Maite! Nunca dejamos de creer, no hay que dejar de creer, hay que confiar en lo que uno cree y hay que dejarse apoyar. Dejarse ayudar, y con amor, con mucho amor, todo se cura.

Martín Andrade

DNI 31.526.920

(Papá de dos niñas prematuras)