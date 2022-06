Al doctor Facundo Manes

La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, aclaró en el programa “Sólo una vuelta más”, que “no sólo no cayó el presupuesto en los últimos 14 años, sino que, en términos reales subió 12 puntos. Hoy el presupuesto de Educación dentro de la torta es el pedazo más grande: ocupa el 19.5%” (Sic). Con ello desmintió a Facundo Manes, quien sostuvo: “Se bajó el presupuesto 14% en los años de gobierno del PRO en términos reales” (Sic). Tal vez la ignorancia supina de Manes, fruto de su reciente advenimiento en la política dirigencial, le hace cometer estos errores que no suman, sino que restan. Me atrevo a aconsejarle que regrese a su actividad autocalificada neuromedicina porque, como decía mi abuela, se está pegando un tiro en sus pies y en los demás integrantes de la agrupación política que integra.