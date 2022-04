Aislados en Fisherton

Domingo de Ramos, amenazaba lluvia, por lo que llamando al 147 supimos que el 115 pasaría por González del Solar y Juan José Paso en 20 minutos. Allá fue mi hijo bajo la lluvia. No apareció. Otra vez 147. Pasaría por otra calle. Allá fue y tampoco apareció. Llama al radiotaxi. Ocupado pero luego de varios intentos tomó el pedido. En diez minutos estaría, no apareció. Después de dos horas deambulando bajo el agua, se fue a calle Córdoba donde encontró un taxi que volvía al centro. Es una vergüenza, no recuerdo en mis largos años en Fisherton una situación igual. ¿Por qué tuvo que hacer crisis ahora que comienzan las actividades a normalizarse? ¿Por qué tanta falta de previsión de capacidad y talento para manejar esto? Si fuera un mejor servicio no se usaría tantos autos, que ya es un dolor de cabeza.