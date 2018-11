Agradecimiento al Heca

Mi mamá tuvo un ACV el 12 de octubre pasado. En el momento de lo ocurrido la trasladamos por nuestros medios al hospital de nuestra zona, Roque Sáenz Peña, donde estuvo en una silla de ruedas esperando casi dos horas para ser atendida por un médico, que no había en ese momento en la guardia. Empezó con convulsiones, hasta que llegó un médico y la atendió. La derivaron al Hospital Provincial para realizarle una tomografía computada ya que en el Roque no podían hacérsela. El estudio dio como resultado un infarto cerebral, por lo que quedó internada en el Provincial hasta el 14 de octubre; los médicos fueron evaluando su diagnóstico y el doctor Pablo Avila ese mismo día decidió que fuera trasladada al Heca, donde fue operada de la cabeza para que se pueda expandir la gran compresión que tenía en la parte derecha del cerebro. Fue una pesadilla ese día ir junto a mi mamá en la ambulancia con las sirenas por calle Pellegrini un domingo, y era eterno llegar. Pedía a Dios y a los médicos que la salvaran, había una posibilidad de salvar su vida con esa operación que era riesgosa, y ya los médicos nos aclararon a mis hermanos y a mí que quedaría con secuelas. Lo único que deseábamos era su vida, y los médicos neurólogos, neurocirujano, enfermeros, clínicos y todo el personal de quirófano y terapia intensiva salvaron su vida. No tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron por mi madre (Teresa Vallejos). A todo el personal de servicio, de seguridad, mucamas, administrativos, enfermeros, médicos de terapia y sala intermedia donde todavía se encuentra internada ya fuera de peligro. La verdad es que es un excelente lugar público de atención, con todo lo que una persona enferma necesita, y así están ahora ayudándonos a la rehabilitación, brindando desde materiales descartables hasta permanentes consejos. Para finalizar, de todo corazón, nuevamente el más sincero agradecimiento a todo el gran equipo del Heca, en mi nombre y de toda mi familia.

María José Chamorro

DNI 31.595.980

Veredas de cemento

Las principales ciudades del mundo tienen veredas de cemento desde hace muchos años, incluso las veredas de la 5ª Avenida de Nueva York, y en mucho tiempo no han sido reparadas. Las nuestras son de frágiles baldosas, que se reparan continuamente y siempre están rotas, y el costo de mantenimiento resulta muy caro. Sería conveniente construir veredas de cemento, con un peinado hacia el cordón para volcar el agua, con un costo de mantenimiento mucho más económico y duradero.

DNI 6.005.840



Ser jubilado en la Argentina

Actualmente gozo del mal llamado privilegio de pertenecer a la casta más baja y destratada de la sociedad, ser jubilado. Donde existen castas superiores como políticos avivados, aprovechadores, magistrados, jubilados de privilegio, consultores, economistas, curas, jueces, que están en pie de guerra si los obligan a pagar Ganancias diciendo que es "anticonstitucional". Pregunto: ¿no es que todos somos iguales ante la ley? También espero que le hagan caso omiso al inocultable rechazo a los pasivos, según declaraciones de Christine Lagarde, que dijo: "Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya". Cómo vemos, esta insensible gerente del FMI no anda con chiquitas a pesar de sus 62 años, es ahora a quién deben pedir permiso para ver si en diciembre nos dan un plus (migajas). Otra pregunta: ¿no es una broma que el Estado se ufane que con 1.000 pesos solucionamos nuestras necesidades, cuando cualquier caja de remedios cuesta 1.000 pesos? Sinceramente, es algo que socava nuestra dignidad como personas. En una economía como esta, nadie está a salvo porque el mal del "almanaque" es impiadoso y al fin llega.

Roberto Sánchez



¡Gloria y honor a los 44 valientes!

Le pido por favor a todo el pueblo argentino que el 31 de diciembre próximo levantemos las copas y brindemos por estos 44 valientes que dejaron su vida por la patria, porque son héroes que cuidaban nuestra soberanía nacional. Pido que estos marinos reciban este homenaje y que olvidemos la mezquindad con que trataron el tema algunos medios sensacionalistas, y también a ciertos políticos que echaron leña al fuego, como nos tienen acostumbrados. Yo creo que en estos casos debemos unirnos para lograr la armonía nacional que tanto se pregona pero nunca llega. Señores, ruego respetar y recordar a quienes honraron a nuestra patria con amor y gran espiritualidad.

Alberto Antonio Mariño

DNI 6.065.426