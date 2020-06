Agradecimiento al Cemar

Marzo fue un mes histórico para los rosarinos. Un día nos despertamos con una noticia. La epidemia surgida en China se había convertido en pandemia y se instalaba en la ciudad. Los viajeros provenientes del exterior llegaban contagiados. Se iniciaba una etapa nunca vivida, extraña: la cuarentena con connotaciones diversas. La mayoría acató las normas establecidas. Por aquellos primeros días de marzo tuve trato con una persona que había venido de uno de los países que presentaba casos de Covid-19. En ese momento no figuraba en el listado de los países que se manejaban en Ezeiza. A los dos días esta persona manifestó síntomas y posteriormente el análisis pertinente reveló que era positivo. A partir de ese instante me dominó el miedo, sin embargo fui superándolo gracias a la intervención del equipo del área de epidemiología del Cemar. Aquí debo destacar la participación de la licenciada Patricia Mazzei, una profesional preparada para actuar en estos casos. Mostró su calidez humana y su disposición para ayudarme. Me llamó diariamente con la misma delicadeza del primer día. Logró quitarme el temor y fortaleció mi ánimo. Por estos primeros días de junio se está recordando al gran hacedor de la salud pública de Rosario, el doctor Hermes Binner, que marcó el camino para generar una salud pública que fue construyéndose y hoy sobresale a nivel nacional. Evidencia que se han constituido equipos desde los años noventa, cuando Binner era intendente de la ciudad, hasta la actualidad con profesionales conscientes que enfrentan con denodado valor una pandemia tan grave como la presente. El Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario nos garantiza a todos los rosarinos compromiso, atención y salud cuando más lo necesitamos. Nuestra gratitud merecida por conseguir con sus previsiones y controles que el virus que nos acecha no tenga circulación en Rosario.

Mabel Martínez

Aprendizaje y conocimiento

El futuro recibirá con beneplácito a quienes amplíen el aprendizaje. Porque de eso se trata el crecimiento personal, es decir del aprendizaje y no tanto del conocimiento. El conocimiento acumula en nuestra mente conceptos, significados, contenidos; pero si todo eso no se pone en práctica, no se aprende, sirve hasta cierto punto. El tema es no negarnos a aprender por creer que lo sabemos todo. Mucha gente hoy es incapaz de aceptar que no sabe, entonces no aprende. Observamos resistencia al aprendizaje, incapacidad de declararse ignorante en determinadas situaciones, y a menudo la arrogancia o la soberbia hacen creer que todo lo conocemos y sabemos, por ende no tenemos necesidad de aprender. Si queremos lograr los propósitos que anhelamos debemos comprender que la apertura a un mayor aprendizaje ocurre a partir de la posibilidad de reconocer que hay cosas que no sabemos y que no alcanza con adquirir conocimientos si a esos conocimientos no los ponemos en práctica.

Marcelo Malvestitti

Espionaje, poder e hipocresía

Es revelador el hecho de que muchos de los mismos que se muestran escandalizados frente a los presuntos hechos de espionaje cometidos durante la gestión anterior se apresten al mismo tiempo, sin ruborizarse siquiera, a anular el decreto del ex presidente Mauricio Macri, que dejaba en manos del Poder Judicial el control de las escuchas, una medida que a todas luces diluía el control del Ejecutivo sobre un tema tan sensible como este. No es sorprendente que el actual gobierno actúe así: no sólo ha sido siempre su modus operandi el condenar en otros aquellas prácticas a las que ellos mismos son adeptos, sino que en este caso en particular conocen bien los beneficios del uso de las escuchas, sean legales o no, puesto que es bien sabido que recurrieron a ellas durante toda la "década ganada". En vez de derogar el citado decreto, lo que la Legislatura debería hacer es diseñar un proyecto de ley que impida los abusos de tan peligrosa práctica.

Juan Pablo Zucco