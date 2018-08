Actualidad y tiempo

¿Había antes más tiempo? ¿Por qué esa sensación si el día tuvo siempre 24 horas y el año 365 días? ¿Será porque se trabaja más horas, lo que implica repartirse entre dos o más lugares, sumado también a otras tareas? Se llega al hogar cansado, a veces con estrés, preocupaciones y en ocasiones con ganas de terminar la cena e ir a dormir. Esto se ve a menudo y es comentado también. Incluso pareciera que cuando se está fuera de tales obligaciones y demandas seguimos enganchados a un ritmo de aceleramiento que no condice con la pausa. Los paréntesis para la recreación, para disfrutar en familia, incentivar el diálogo, escucharnos más y crear variantes, tienen mucho para aportarnos. Los intervalos y hechos que enriquecen, a veces quedan en lista de espera. La rutina diaria del trabajo, chicos en edad escolar cuando los hay, quehaceres del hogar y temas por resolver (que van sumándose) suele pasar por alto tiempos esenciales. Compartir proyectos, deseos y objetivos, como conversar lo vivenciado en el día, aún agobiados, apurados o con deseos de finalizar algo inconcluso, no debería frenarnos ante lo mencionado. Escuchar y sentirse escuchado, prestar atención y que nos la presten, interesarnos por quienes sin decírnoslo así lo esperan y viceversa también da la ocasión para construir, apoyarnos, y recordarnos que estamos en la misma búsqueda. ¿Por qué desechar lo que facilita a enfocar nuestros días? ¿Por qué descuidar cuánto redundaría en todos? Vivimos tiempos complejos y una situación que espera resultados en un plazo acorde. Estar atentos a que ello no opaque lo que en verdad nos ancla, suma en lo cotidiano. Un profesor nos decía que "no tenemos tiempo, porque no nos hacemos de tiempo para dar tiempo". Modificar ciertas actitudes, aún con las exigencias actuales, vale considerarse. Ser protagonistas desde nuestro lugar y que los gobernantes les den al país el rumbo correcto es el compromiso que se asume al ser electo presidente, con lo que eso significa y conlleva. El presente habla, exige y clama. Aunar esfuerzos es un eslabón donde todos los políticos deben poner de su parte, sin mezquindades ni miserias. Distintos eslabones hacen la cadena, a medida que las soluciones vienen para quedarse (no así los parches). Los logros y avances a nivel general, harán entonces lo suyo en cada familia y en cada ciudadano. El tiempo al que aludía, tendrá así los componentes que harán una realidad acorde a las ne6cesidades y a la tranquilidad anhelada. Sólo una nación confiable nos dará posibilidades y respuestas con crecimiento a diversas áreas.



Nora Cardarelli

Básicas precauciones

Es sabido que en las últimas horas de la tarde en invierno tenemos poca claridad. Diariamente y en forma reiterada, se observan ciclistas sin luces circulando por las calles (incluso cuando ya es noche). Si a esto le sumamos el hecho de personas que no ven bien y días muy grises con garúa incluida con frecuencia, es un cóctel que en nada beneficia a los peatones y afecta también a otros conductores. Debería haber más control y seguimiento en este comportamiento que se repite, pasando por alto riesgos muy importantes que pueden evitarse. A veces se ven conductas tan indiferentes, en las que un claro y contundente "qué me importa", es lo que se percibe. Tener luces en las bicicletas es algo tan necesario en circunstancias como estas, lo que no admite más postergaciones. Salir a asumir riesgos por abandono o descuido, es una opción que no evalúa contingencias ni peligros. La educación vial y cómo procedemos en veredas y calles, no es algo para plantearse más adelante. Seamos peatones o se esté frente al volante, esto nos compete a todos y nos repercute de la misma forma.

DNI 14.510.012



La vida sólo proviene de la vida

No somos dueños de la vida, por lo tanto no podemos hacer con ella lo que nos dé la gana, incluso destruirla. La ciencia no puede crear vida, ni siquiera el huevo de un mosquito. El ser y la vida es algo que nos preexiste, y así como no está en nuestras limitadas facultades poder crearla, tampoco se nos está permitido eliminarla. No somos dueños de la vida, ni siquiera una mujer cuando la lleva en su vientre, porque sólo, y no es poco, la tiene en custodia, no es de ella, no es su cuerpo. Porque los humanos no somos creadores de vida, solo somos reproductores y portadores de ella. Por eso, la mujer que aborta y el "profesional" abortista que lo practica, ambos cometen un crimen destruyendo una vida, que es una persona en ciernes y nada menos, es decir un humano igual que cualquiera de nosotros. Lamentablemente, los legisladores que aprueben el aborto de alguna manera se exponen a ser autores o posibilitadores ideológicos de dicho crimen, es decir serían igualmente responsables. Reitero, está probado largamente que no somos capaces de crear vida. Las experiencias científicas que se han realizado tratando de imitar en laboratorio las condiciones climáticas y geológicas del planeta Tierra cuando se supone que se originó la vida sólo se consiguieron fabricar moléculas básicas de la materia viva en condiciones prebióticas. Pero esto no significa, ni lejos, haber logrado fabricar en un tubo de ensayo un sistema vivo, a partir de materiales orgánicos. Hoy, mal que les pese a los abortistas, la vida sólo proviene de la vida. Esto quiere decir algo muy simple: que la vida nos preexiste, que la recibimos y la transferimos, patrimonio genético inclusive, y el ser que reproducimos y que se desarrolla, y es portado por la madre en su vientre, es otro ser, es un ser nuevo, distinto tanto al padre como a la madre. Y no importa en absoluto el tiempo que lleve la gestación, sea una célula, un embrión, un feto, o un niño o una niña. Y esto no es cuestión de principios religiosos sino que es simplemente una visión desde lo humano, humanístico si se quiere, pero que se funda tanto en el derecho a la vida como en la dignidad humana. Ojalá que prevalezca la racionalidad.

Raúl Ermoli







Estar a la altura de las circunstancias

¿Algún ingenuo podría pensar que el juicio a Los Monos iba a terminar distinto a como terminó? Si desde el primer día se mofaron de la Justicia desnudándose frente a los jueces e hicieron suspender la sesión. ¡Hay que estar a la altura de las circunstancias, señores jueces! ¿Suspender una sesión por atentado al pudor mientras que se está jugando los destinos de la Nación? Sí, son los destinos de la Nación porque es la primera banda narco organizada. Ellos hacen de cada cuestión judicial un show mediático de tres meses habiendo pruebas contundentes irrefutables. Exponen a los testigos secretos, miran para otro lado cuando hay un delito, cobran sus sueldos de 300.000 pesos y lo peor, usan sus fracasos para obtener aún más recursos y mayores sueldos. Mientras tanto, exponen a policías bien intencionados que simplemente con eso, con buena intención, administrarían justicia con más eficiencia que ellos. Y no les permito a obtusos políticos usar figuras como "ir hasta el hueso", "ir hasta la médula"; o expresiones parecidas queriéndole dar un viso de seriedad a su tilinguería.



Carlos Biagioli



En política, no es todo lo mismo

Leyendo noticias del mundo me topé con una que me sacudió. Alvaro Uribe, ex presidente de Colombia, actualmente en el Senado de su país (elegido con la mayor cantidad de votos de la historia para un senador) anunció que renuncia a su banca. En un breve tweet, así se expresó: "La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador. Enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado". Cerré los ojos y el pensamiento me regresó prontamente a nuestra querida Argentina; Cristina Fernández de Kirchner, ex presidente, actualmente en el Senado (elegida por minoría tras ser derrotada por un desconocido de la política), aferrada con desesperación a sus fueros, mira para otro lado mientras arrastra cuatro procesamientos firmes en su contra (a los que se les sumará un quinto, antes de fin de año), siendo el último el de traición a la Patria por la firma del pacto con Irán. Esto lo hace contando con el apoyo de una parte del Senado, que en vez de activar el mecanismo del desafuero, previo a la detención pedida por la Cámara Federal, ensaya todo tipo de piruetas a través del presidente de la bancada (Pichetto) para no trasladar el pedido al recinto. Saliendo de mi letargo y tratando de no caer en depresión, al abrir los ojos (y oídos) me vino a la mente una recordada chacarera de Los Chalchaleros que, a manera de sátira, podríamos aplicarla a este caso: "Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago".

Juan José de Guzmán



Pedido urgente a Telecom

Con el permiso de este espacio, que más de una vez me sirve para solucionar los problemas que nadie escucha hasta que se lo hace público, les cuento que hace ya tres meses que pedí un traslado de línea a Telecom y todavía no pueden resolver mí problema. ¿Será cierto que hay que hacer público los reclamos porque si no nadie te escucha, y que cada vez que llamas para reclamar te cuentan una historia diferente? Ni ellos saben qué inventar para decir, y mientras tanto yo sigo sin teléfono. Espero que después de leer esto, alguien se digne por lo menos a darme una explicación sincera y me solucionen el problema. Desde ya, mil gracias a este espacio porque al menos alguien te escucha.

Laura Bracamonte

DNI 22.244.578