Acoso sexual verbal

Cuando hablamos de acoso sexual nos enfrentamos a una temática de variadas aristas plausible de múltiples abordajes. En primer lugar debemos analizar el contenido del mensaje emitido por el acosador a fin de diferenciar el llamado piropo galante (de otros tiempos) de las burdas groserías obscenas que tanto laceran la dignidad de la mujer que es objeto de ellas. No menos importante es el contexto donde se produce la situación de acoso, sea vía pública, ambiente laboral, educacional, reunión social. También debe analizarse si éste se dirige a una mujer que transita sola o en grupo. Pero nos encontramos con algo más profundo, dado que no siempre hay coincidencia entre lo que se llama comunicación verbal o digital y la analógica o comunicación no verbal, constituida por lo gestual, tonal, postural, lo cual da por resultado una comunicación contradictoria o paradojal. Una mujer puede recibir el más hermoso de los piropos, que se transforma en un burdo disfraz cuando va acompañado de un tono sarcástico, burlón o peyorativo o con gestos obscenos. Por supuesto si el emisor se ve confrontado pondrá cara de "Topo Gigio" para decir" "yo sólo le dije una galante frase". Por ello es importante detectar texto, contexto, comunicación verbal y la no verbal. Para muchos esta es una práctica inofensiva acotando que desde la psicología se argumenta que muchas mujeres a través de los piropos galantes suplirían inconscientes necesidades de afecto levantando su autoestima. Entonces también puede decirse que el hombre piropeador o acosador busca reafirmar su hombría y dotes de galán, lo cual le brinda sensación de seguridad. Pero de ninguna manera es relevante para desestimar al acoso verbal como violencia de género. Muy loables son los esfuerzos que generan proyectos para frenar y revertir no sólo el abuso o violación, sino también esta forma de violencia sexista y es tarea del Estado contribuir a tal fin.

Raquel Pierri

DNI 4.628.115





Hoy pic-nic en barrio Tablada

Barrio Tablada de Rosario es un barrio que fue permanentemente estigmatizado y discriminado. Sin embargo supo mantenerse de pie y ser entre otras cosas el barrio con más escuelas por habitante, el que tiene un club cada cinco o seis cuadras, el que generó el emprendimiento cultural más importante de Latinoamérica llamado Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. También supo tener jornadas de lucha como la Resistencia Peronista o ser uno de los dos puntos claves del Rosariazo. Hoy los vecinos de Tablada dan un nuevo paso adelante: convocan al primer pic-nic nocturno. Para ello se reunieron distintas organizaciones como Vivir y Convivir en Tablada, Alas para Crecer, Tablada Barrio, Tablada Unida Dean Funes, Club Necochea, Casa La Dragona, Tekila Eventos, emprendedores y vecinos. Será hoy sábado 19, de 19 a 23, en la plaza Eva Perón (Ayacucho y Ayolas). Está programado un show de batucada por Tekila Eventos, función del circo de los Hermanos Semaforelli, RAP con la actuación de Jonatan Melo, proyección de la película Coco para toda la familia y cierre a puro folclore. Los primeros cien vecinos en sumarse a la actividad, participarán de un sorteo sorpresa. Además habrá feria de emprendedores y atención de bufé a precios súper acomodados para las familias. Se recomienda llevarse reposera, mate y buena onda. La entrada es libre y gratuita.

Claudio E. Gershanik

DNI 10.866.756





Festival de Jesús María

En esta sección, una psicóloga se refiere al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, como "un espectáculo bochornoso y sádico donde un jinete pretende sojuzgar a un indefenso equino a fuerza de rebencazos, cinchas apretadas y espuelas afiladas". Además habla de "apalear a un caballo, catarsis de odio, tortura" y, no podía faltar, de "machismo". Este rosario de injurias casi por sí solo la radiografía, pero es oportuno decir cómo agrede con desconocimiento, sin plantearse dudas y juzgando en base a prejuicios, lo que resulta más llamativo tratándose de una psicóloga. Porque en las domas, en realidad jineteadas, está absolutamente prohibido apalear al caballo y cualquier otro tipo de tortura o darle rebencazos dolorosos; solo se puede usar un rebenque muy blando que no duele, o tocarlo en la cabeza y también está prohibido tocarlo con espuelas afiladas; se usan unas especiales, romas, de puntas sin filo, que no duelen. Me parece que esta señora psicóloga hace una "proyección" (lenguaje de psicólogos) por el que hace quién sabe por qué una prejuiciosa "catarsis de odio" (también según ese lenguaje) contra la jineteada, en la que cada caballo tiene una actuación de 10 segundos. En cuanto a lo de "machismo", ni merece comentario. Debería entender que ser psicóloga no la justifica para emitir dictámenes en temas que desconoce.

Roque Sanguinetti

DNI 6.065.831