El abordaje de las adicciones siempre debe ser personalizado, respetando las individualidades y sus características psicológicas, vinculares, culturales y sociales. La interpretación de cada sujeto que ingresa a un programa terapéutico debe estar ideada en función a las posibilidades ciertas de avanzar en un proceso de tratamiento que contemple las realidades propias y no los intereses ajenos. Cada sujeto tiene una historia a trabajar, compartiendo sus miedos, sus dificultades, sus traumas, sus posibilidades de superar esta instancia compleja de ataduras y trampas, impuestas algunas, autoimpuestas otras. En el contexto comunitario se trabajará apuntalando al grupo de pares a través de la autoayuda y ayuda mutua, siempre teniendo como meta la individualidad. Si bien hay situaciones personales que funcionan como espejo frente al otro y sugieren espacios terapéuticos interesantes, no podemos perder de vista el abordaje personalizado. No podemos globalizar la subjetividad ni tratar a una población con características similares como una manada. La experimentación ya tuvo lugar en años anteriores, en esta etapa tenemos las herramientas y la práctica para abordar cada caso con la capacidad que da la maestría adquirida.

Osvaldo Marrochi

Presidente Fundación Esperanza de Vida

Injusticia con unos vecinos

Esta carta está dirijida al señor intendente de la ciudad, Pablo Javkin, para que si no está enterado lo esté, con respecto a un acta labrada (N° 222.933) el 1º de junio pasado a las 17.29, en la calle Juan B. Justo 1133 a la familia que vive en este lugar. ¿Motivo? Por tener dos bebederos para los animalitos de la calle. Se ve que hay un vecino que no debe tener amor ni por él ni por nadie, sólo sabe hacer daño, ese debe ser su objetivo. Señor intendente, me parece una falta de respeto y un atropello que esta familia haya tenido que salir a la puerta de su domicilio y encontrarse con la GUM y la policía como si fueran delincuentes. También no me parece que la GUM y la policía se movilicen por estas pequeñas cosas, que visto desde mi lugar son grandes cosas que hace esta familia ya que todos los vecinos los conocemos y sabemos de sus obras de bien con los animalitos de la calle, dándole alimentos y hasta si hace falta medicamentos también. Acuérdense que ustedes, como municipio, tienen muchos baches de todo tipo por las calles de Rosario, veredas rotas en los barrios, bocas de tormenta tapadas con agua acumulada, entre otras cosas. Sólo espero que esta acta no llege más lejos y que le pidan unas merecidas disculpas a esta familia que sólo hacen cosas lindas por los animales y el prójimo. Marta y Ruben, tienen el apoyo incondicional de todos sus buenos vecinos y amigos.

José Eduardo Fabris

DNI 20.173.631

TGI en Pueblo Esther

Desde hace algún tiempo, la Municipalidad de Pueblo Esther (devenida en ciudad hace algo más de un año) tiene por pésima costumbre distribuir en forma tardía el impuesto de la Tasa General de Inmueble, es decir lo reciben los contribuyentes con el primer vencimiento caduco, de manera que al abonarse se toma el importe del segundo vencimiento, obviamente, con una suma mayor. Esta jugarreta, por no llamarla de otra forma, genera para las arcas oficiales una sabrosa diferencia en pesos, a favor de una y en contra de otros (los siempre sufridos contribuyentes). Como corolario, es dable destacar también que llegaron con un aumento importante. ¿No era que se congelaban temporariamente los impuestos, en relación al tema sanitario que nos apremia? ¿Hasta cuándo siempre más de lo mismo? Deberían rever ya esta conducta.

Daniel Jesús López

DNI 12.823.385