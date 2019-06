Abonada de Fibertel sin señal

Soy abonada de Fibertel y hace ya un tiempo que estoy teniendo problemas con el cable, no puedo ver televisión, salvo algunos canales, y éstos con muchas rayas. Traté de comunicarme por teléfono para pedir la visita de un técnico, pero lamentablemente sólo escucho una musiquita, después de que una grabación me dice que a la brevedad me atenderán. Llegué a esperar hasta media hora, pero nada, imposible comunicarse. Como en otro momento, y por otro problema con esta misma empresa, también recurrí a este espacio y fue lo único que los movilizó a solucionar el inconveniente, es que ahora vuelvo a molestarlos, para ver si así puedo volver a ver televisión como es debido. Además, anteriormente, cuando estuve más de un mes sin internet me dijeron que me descontarían en el pago de mayo más de 1.000 pesos como resarcimiento, pero aún lo estoy esperando, incluso pedí el estado de cuenta de junio, y nada. Mi teléfono fijo es 4812065, si ellos me hablan los voy a atender, por supuesto, sin musiquita. Gracias.

Erina Perla Cabales

DNI 3.789.531

Abonado Nº 4202705483