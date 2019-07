En los operativos de control que realiza la policía de Santa Fe y la Inspección de Tránsito de la Comuna de Alvear en la ruta 18 (continuación de Ovidio Lagos), y antes de llegar a la ruta A-012, están solicitando la documentación del vehículo y el certificado de inspección vehicular. Y si el mismo está vencido, le secuestran el vehículo y lo envían al Corralón Municipal de la mencionada comuna, quedando usted y su familia abandonados en plena ruta. Me ha sucedido a mí hace unos días y el inspector me dijo que me pidiera un remís. Mi vehículo, modelo 2012, está en excelente estado y con 62.000 kilómetros de uso y con nueve meses del vencimiento del anterior certificado, por esa contravención únicamente, ya que toda la documentación se encontraba en orden, me fue secuestrado el auto conforme a la reglamentación de la provincia de Santa Fe, única en el país que le secuestra el vehículo en plena ruta con abandono total de sus ocupantes. Interpreto que esta medida debiera ser evaluada por las autoridades correspondientes ya que considero que la misma es de un abuso de autoridad que coloca en peligro la integridad de los ocupantes en tránsito.

Alejandro Gitlin

Que alguien me escuche

Hace meses que vengo buscando trabajo, hace meses que vengo llevando curriculum y enviando por Gmail a donde sea. Sé que está complicado pero no puedo creer que algunos consigan. Me estresa tanto esto, "tiré" más de 30 CV y no me llaman de ningún lado. Dejen de excluir a los jóvenes de 18 a 23 años. Nosotros también queremos dinero, queremos trabajar. Estoy harta de escuchar en las entrevistas "no, porque son pibes y salen de joda. Los lunes no vienen a trabajar". Estoy harta de ver tantos pibes y pibas pagándose la facultad como pueden, vendiendo tortas, comida, cosas viejas de ellos, porque no les dan trabajo de nada y no alcanza. Si se les complica a los que ganan más de 50 mil pesos por mes, imaginen a nosotros que no ganamos una moneda. A veces pienso que voy a explotar de la impotencia que tengo.

Sol Pérez

DNI 42.613.830

Derrocamiento del presidente Illia

El 28 de junio de 1966 fue derrocado el presidente Arturo Umberto Illia con un golpe propiciado por sectores sindicales, políticos, militares y económicos a los que perjudicaba con su política. La "Tortuga", como lo llamaban, produjo los mejores resultados económicos que logró el país: La economía creció el 10,3 por ciento y el 9,2 por ciento en los años 1964 y 1965, los trabajadores aumentaron su participación en el ingreso nacional, las reservas internacionales aumentaron en un 28 por ciento, el presupuesto de educación y cultura fue el más alto de la historia del 25 por ciento, el número de trabajadores en conflicto bajó de 328.000 a 81.000. Con la ley de medicamentos se logró que los laboratorios en todo su mandato (de algo menos de tres años) no aumentaran los precios. (Hoy desde el 1º de enero a la fecha han aumentado un 36 por ciento). Sin duda, para los grupos de poder y la prensa era una tortuga. Para apreciar su conducta personal, en su mandato su esposa fue operada en EEUU y para sufragar los gastos vendió su auto particular porque entendía que los gastos reservados eran para la función presidencial y no para su familia. Renunció a la jubilación de presidente por su convicción de que para tener derecho a la misma debía haber cumplido con el término del mandato.

Hugo Salvador

Lectores y escritores (II)

No es necesario ir a los expedientes acumulados en despachos de Bonadio y compañía para anticipar condenas sociales, con sólo leer que en las fotocopias de los cuadernos de Centeno éste anotaba rigurosamente los lugares donde recogía bolsos (con fecha y hora) y éstas coincidían en un todo con los registros de vigilancia de esos lugares y con el de los de la Quinta de Olivos. Y en el caso de los que "aterrizaban" en Juncal y Uruguay precisaba siempre que el receptor era Muñoz, no hace falta mucho conocimiento jurídico (aunque como lector escritor agradezco el elogio). En el caso de Zaffaroni (nada menos), con sólo haber leído cuál fue su opinión en el fallo sobre Tiraboschi, donde se inclinó por la pena más leve, dado que el hecho de introducir el pene en la boca de una niña, a solas en un sótano, se había consumado con la luz apagada, lo que reducía el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor. No más respuestas.

Juan Manuel Irala