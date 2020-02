A los directores del Hospital Italiano

Me dirijo a ustedes ante la necesidad de comunicar la situación de la entidad que dirigen, lo hago público, para ser escuchada. Estuve 20 días en el hospital con mi madre, quien ingresó el 26 de diciembre por la guardia, fue internada en piso y lamentablemente falleció. No me anima la situación personal para expresarme, sí me mueven los inconvenientes que pasan los pacientes que transitan este periplo, por lo cual los invito a que tomen contacto con la realidad que dirigen. Las deficiencias a las que me refiero son: sector Guardia, la situación edilicia no cumple con ninguna reglamentación de arquitectura hospitalaria, ya desde la admisión la situación es compleja. Sector habitaciones, no hay coordinación entre todo el personal médico y familiares. Todo está naturalizado en la asistencia en la ciudad, según los grupos económicos con sus intereses pero carentes de planificación. Espero que esto nos sirva de reflexión a todos como habitantes, ya que en algún momento necesitaremos de asistencia médica y sería importante, más allá de la obra social y recursos económicos, no olvidar que somos todos seres finitos. Creo es hora de que empecemos a empatizar como sociedad.

Susana Grieco

DNI 14.081.484