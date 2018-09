A los afiliados de Ospedyc

El 23 de agosto fui a los consultorios de Ospedyc (obra social de Utedyc), Corrientes 1857, donde desde hace 15 años atiendo a sus afiliados. Fui convocada por un par de directivos nacionales, quienes me informaron del cierre definitivo de los consultorios debido al deterioro de los mismos. Los consultorios están deteriorados por falta de mantenimiento. Ya había reclamado por esto a la secretaría general de Utedyc, Miriam Abt, en el mes de julio, donde me dijo que las refacciones estaban próximas a iniciarse. Fuimos informados del cierre todos los profesionales de manera individual (actitud insólita, injusta y desleal). Además, la secretaria de Utedyc no sólo nunca dio la cara sino que nunca atendió el teléfono. La falta de respeto con la que actúan estos dirigentes, no sólo hacia los profesionales sino también a sus afiliados, provoca angustia, impotencia e indignación.

Adriana Leyendecker

Odontóloga