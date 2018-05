A la deriva, sin cobertura

Escribo esta carta para relatar un hecho insólito e indignante que le ocurrió a mi prima, Adriana Fontanarrosa, DNI 4.434.319. Lo hago porque anímicamente ella no puede hacerlo. Vivía en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, donde trabajaba en colegios secundarios de esa provincia. Al jubilarse se estableció en Rosario. De esto hace más de diez años. Cobra su jubilación y su obra social es Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud) que es la obra social de la provincia de Córdoba y tenía convenio de reciprocidad con Iapos. O sea que por ley, su salud estaba amparada. Tenía programada una operación de los pies para el 5 de este mes y hechos los estudios prequirúrgicos y las consultas a los profesionales correspondientes. Hace quince días, al presentar una receta, le informan que Apross rescindió el contrato con Iapos y que no puede ser atendida. Comienza a realizar averiguaciones vía telefónica y mails que le fueron sugeridos por Apross. Tras varios intentos, el único que le respondió fue respuestamedicaapross@gmail.com. Le dan nombres de varios sanatorios donde deberá atenderse y la farmacia única que le correspondería; Moscato de Sarmiento 456 de nuestra ciudad. Por supuesto debe posponer su operación, hablar con todos los profesionales que la atendieron para explicar su situación (ninguno de ellos figura en el listado de prestadores), y como frutilla del postre, al concurrir a la farmacia Moscato le informan que no figura en el listado mandado por Apross. Por supuesto, debe comprar sus medicamentos sin ningún descuento. Esta situación es realmente increíble. ¿Puede una obra social impunemente suspender sus servicios sin aviso previo? Deja a sus afiliados desprotegidos, estafándolos, porque sigue descontándoles en sus haberes, y la derivan a una obra social que no existe físicamente, es sólo un número de teléfono y correo de Buenos Aires. No hay derecho que alguien que ha trabajado toda su vida no pueda vivir tranquila, sabiéndose protegida. Si otras personas están en la misma situación, por favor contáctense al mail: adrianavirginiafont@gmail.com.

Erina Perla Cabales

DNI 3.789.531





Alumnos católicos a favor del aborto

El miércoles 25 de abril el diario "La Capital" decía en su tapa: "Alumnos de un colegio católico están a favor del aborto". Me detuve a observar las caritas de los adolescentes, sentados en el patio de la escuela, con sonrisas y felicidad en sus rostros. Me detuve y pensé que los docentes no solamente instruimos, sino que debemos educar en valores. ¿Qué valores le enseñaron a lo largo de los años en las aulas? El primer valor es la vida. Los docentes aludieron libertad de expresión. Todos sabemos que ser libres es saber elegir. Si elegimos el bien somos realmente libres. Si elegimos el mal somos esclavos. ¿Se les puede preguntar a estos adolescentes que si el niño por abortar podría gritar, porque él quiere vivir, lo matarían igual? ¡Con que tranquilidad las autoridades dijeron "nosotros estamos en contra sin cuestionarse su desempeño en las aulas, para que sus alumnos valoren eso tan apreciado que es la vida"!

Angélica Giovagnoli Coulter

DNI 3.305.934







Beneficio de los empleados de comercio



Me dirijo al señor secretario general Luis Battistelli con el objeto de consultarle cuál es el beneficio que tenemos los empleados de comercio con la firma de los nuevos convenios, entre ellos el que nuclea a los empleados bancarios. También me interesaría saber qué trámite realizar para dejar de aportar el 4.5 % de mi sueldo (2% AEC, 0.5% Faecys y 2% SEC) y seguir gozando de los servicios del sindicato pagando solo $ 90 por mes como hacen los que pertenecen a los convenios antes mencionados. Siempre fue un privilegio pertenecer al sindicato mercantil. Ya no. Ya es de beneficio público; de los que aportamos y de los que no. Creímos y apostamos al cambio. Claramente todos se mueven con los mismos intereses. Les recuerdo que la actividad gremial debe estar basada en velar por los intereses de sus afiliados y no solo de los propios. Ya no sólo nos vemos perjudicados con las vergonzosas escalas salariales, sino que ahora también tenemos que colaborar con nuestros aportes para que personas con sueldos altísimos, utilicen los servicios que hasta ahora pertenecían de manera exclusiva a los empleados de comercio. Lo recordaremos en las próximas elecciones.

Jessica Dalle Mura







Norma Vermeulen, madre coraje



Ha fallecido Norma Birri de Vermeulen, referente de las Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario. Incansable luchadora social por nobles causas como memoria, verdad y justicia. Defensora activa de los derechos humanos en sus diversas facetas. El dolor por la pérdida de su hijo joven militante secuestrado por las fuerzas represivas durante el imperio del terrorismo de Estado, no detuvo su persistente y obstinado reclamo de aparición con vida y justicia. Norma B. Vermeulen junto a Darwinia Mónaco Gallichio, Nelma Jalil, Elena Belmonth y otras Madres fueron un puntal en la resistencia a la dictadura cívico militar. Las Madres de Plaza 25 de Mayo continúan siendo referentes insoslayables en las luchas contra las injusticias sociales perpetradas contra los sectores populares. El ejemplo de Norma Vermeulen abrió las conciencias de muchos jóvenes, de muchas otras personas que seguiremos en la brecha por una sociedad con libertad y justicia.

Carlos A. Solero







Se necesita austeridad de verdad



En un programa de Radio Mitre, el periodista Marcelo Longobardi le ha reclamado al gobierno nacional buscar la forma de entrar en un proceso de austeridad a la brevedad que ayudará a paliar la actual situación. Excelente el pedido del periodista, pero cuando leo el Boletín Oficial de la fecha me llevo una gran sorpresa ya que varias hojas están destinadas a nombramientos. No soy quien para criticarlos, pero algunos son insólitas, a saber: directora de Proyectos de Transformación Productiva, director de Reincorporación Productiva, director de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, director de Infraestructura y Actividad Física, director de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad, coordinadora de Detección y Seguimiento de Necesidades Críticas de la Dirección de Asistencia Critica dependiente de la Dirección Nacional de Emergencia de la Subsecretaría de Abordaje Territorial en el ámbito de la Secretaría de Articulación de Política Social (no es ningún chiste), directora de Agenda Internacional, director de Asuntos Políticos de la Secretaría de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, directora de Planificación Operativa de la Unidad de Coordinación General de la Presidencia de la Nación, y siguen muchos más. ¿Achicamos los gastos y el Estado? El presidente solicitó que cada uno aporte su grano de arena, solo los jubilados parece que lo han aportado.

Beni Cotler







El gobierno y la incredibilidad



Después de las elecciones legislativas de octubre de 2017, el gobierno tuvo el camino despejado para afrontar una transformación, pero tropezó y se autocomplicó. Comenzó estimando en 15% la meta de inflación. Anuncio que, tanto el mercado como la población, consideraban de imposible cumplimiento y así ocurrió. Actualmente, la perspectiva de continuar financiando el déficit con endeudamiento externo se dificulta cada vez más. A esto se suma el aumento del dólar y su inevitable traslado a precios con la consiguiente desconfianza de los consumidores. Todo este combo refleja la falta de coordinación en la ejecución de la política económica. El gobierno debe reconstruir pronto las expectativas con la adversidad de la falta de credibilidad que padece, sin caer en lo que Nissan Liviatán denominó "Trampa de la Incredibilidad", conforme la cual una misma medida de política económica puede generar efectos bien diferentes, dependiendo si la misma es anunciada y aplicada por un gobierno creíble, o por otro al cual la población no le cree.

Guillermo A Pizzo

DNI 16.249.761







Que los canallas cambien el rumbo



Si bien yo soy "leproso", me gusta y veo bastante fútbol y no me cierra que "los primos" con ese equipo no estén peleando el campeonato. Se me hace que tienen, e ingresaron, muchos jugadores de experiencia y de categoría pero desde que, no se por qué motivo, dejaron ir al Chacho, no tuvieron un DT acorde y menos los de divisiones inferiores, queriendo reemplazar con pibes a los que saben, que es como poner un jefe joven a manejar empleados de mucha trayectoria, tarea muy difícil. A los "leprosos" nos salió bien hasta ahora la contratación de De Felippe porque creo que se hizo al revés; sabiendo que tenemos un equipo humilde y corto, se buscó alguien con experiencia y que sabe manejar a los jugadores. Ojalá "la lepra" siga en la buena senda y los "canallas" cambien el rumbo, por el bien del fútbol rosarino.

Esteban L. Giannuzzi

DNI: 6.063.819