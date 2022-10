Soy un paciente de 67 años, asociado a Galeno Plan Oro desde 2005, en octubre de 2016 se me diagnosticó Linfoma no Hodgkin de células B de alto grado.

Soy un paciente de 67 años, asociado a Galeno Plan Oro desde 2005, en octubre de 2016 se me diagnosticó Linfoma no Hodgkin de células B de alto grado según resultado de estudio anatomo-patológico, realice 6 ciclos de quimioterapia R-CHOP, luego de cuatro años recurre la enfermedad según diagnóstico patológico en el sanatorio Parque en febrero de 2022, realizo quimioterapia tres ciclos de R-DMAP y R-IGEN, consiguiendo remisión luego del tratamiento y según prescripción médica de distintos profesionales se indica tratamiento de movilización y recolección y crioconservación de progenitores para posterior trasplante autólogo de medula ósea, tratamiento indicado con una alta probabilidad de cura definitiva de la enfermedad.

Solicité la autorización para la práctica, contemplada en la cartilla del plan, a Galeno el 23 de septiembre y a la fecha 30 días después no he recibido respuesta a ese pedido ni a mis reclamos via e-mail o presenciales. Contra la declaración que manifiesta Galeno, sobre la preocupación por la salud de sus afiliados, se evidencia la falta y el desprecio. Hago esta exposición con el ánimo de advertir a otros asociados o futuros asociados del riesgo de no tener la cobertura ofrecida.