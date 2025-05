Carolina Losada apuntó contra el oficialismo por la caída de Ficha Limpia

"A dos puntas"

La senadora aseguró que el oficialismo “jugó a dos puntas” en la sesión y deslizó que pudo haber existido una intervención desde Casa Rosada para evitar la aprobación del proyecto.

“Una persona del gobierno con la que hablé me dijo que Ficha Limpia salía. Después, cuando le reclamé, me juró que no sabían lo que iba a pasar ¿Les creo? No sé. Pero si es cierto que alguien llamó en nombre del presidente para cambiar esos votos, el gobierno tiene que salir a aclararlo ya”, exigió.

“Espero que el presidente o alguien fuerte del gobierno diga claramente que Rovira miente. Si no lo hacen, nos están diciendo otra cosa”, sostuvo. “No fue el periodismo el que mintió. Hubo seis fuentes que confirmaron que Rovira dijo que lo habían llamado. Que el gobierno desmienta a Rovira, no a los periodistas”, haciendo referencia al jefe político del oficialismo de Misiones, Carlos Rovira, y su declaración de haber pactado con Javier Milei para que Ficha Limpia no salga.

En tanto, Losada reafirmó que seguirán "peleando por Ficha Limpia. Vamos a seguir luchando para que la política cambie. Somos muchos los que queremos que las cosas mejoren en la Argentina. No nos vamos a rendir”.