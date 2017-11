El trigo dará la nota en esta campaña. Para bien, o para mal, el cereal fino, cuyo proceso de cosecha avanza a paso firme, está generando expectativas entre los productores. Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), se prevén mejores perspectivas de producción ya que se esperan 16,3 millones de toneladas, unas 300 mil toneladas más que hace un mes, pero aún se teme por las sorpresas que puede deparar la alta incidencia que han tenido las enfermedades durante el ciclo.

Mientras el trigo entra en etapa de recolección, avanza en forma sostenida la siembra de soja de primera, que ya tiene cubierta el 47% del área. Por caso, en la última semana se sembraron 1,3 millón de hectáreas a pesar de algunas interrupciones por lluvia.

El principal dolor de cabeza para el cultivo viene de la mano de las malezas. Según los datos del GEA, estas volvieron a tomar terreno y en los lotes en los que no se realizaron los barbechos en forma oportuna, se pueden ver rebrotes o nuevos nacimientos de malezas. "Las gramíneas resistentes y el yuyo colorado, encabezan la lista", detallaron.

Distinta es la situación del maíz, que si bien muestran buenos signos de calidad, hubo retrasos por las bajas temperaturas de la semana pasada. "Algunos cuadros se encuentran muy atrasados y con nacimientos poco uniformes, aunque domina la buena condición. Las bajas temperaturas experimentadas durante las últimas semanas disminuyeron la velocidad de crecimiento de los maíces y aumentó los problemas que hubo en la emergencia. Los más avanzados despliegan la octava hoja y otros recién emergen", indicó el GEA.

Por otra parte, la cadena de producción agrícola argentina se vio convulsionada esta semana cuando se conoció la posibilidad de que Europa decida prohibir el ingreso de productos agrícolas que fueron tratados con glifosato.

Una decisión de estas características podría hacerle perder a la Argentina ventas externas por casi 17.000 millones de pesos, según informes privados.

El presidente de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Pedro Vigneau, refirió que "la decisión de la Unión Europea de no adoptar una postura basada en la evidencia científica para aprobar el re-registro del glifosato por quince años, es una amenaza directa al Mercosur y puede poner en crisis a la seguridad alimentaria global al afectar dramáticamente el precio de los alimentos y el comercio de alimentos".

A instancias de la posición asumida por Francia, el bloque europeo avanzaría "hacia una prohibición del herbicida de mayor uso en la agricultura mundial" a partir de promover "ideologías políticas" en este sentido. "Somos los productores los primeros interesados en la renovación del glifosato basado en ciencia", se expresó desde Aapresid.



Más trigo. El mes de octubre jugó a favor del cultivo de trigo ya que hubo lluvias inferiores a las esperadas y con menores precipitaciones y temperaturas más acotadas. "Las epifitias que venían desarrollándose en gran parte del país se desaceleraron", detalló el informe del GEA.

Con mejores condiciones de llenado, las estimaciones de rindes volvieron a subir y por eso, en Buenos Aires alcanzaría un rinde promedio de casi 35 quintales por hectárea (qq/ha), mientras que Santa Fe quedaría muy cerca de los 34 qq/ha y Córdoba, a una décima de los 32 qq/ha. "A pesar de que los controles se han hecho, incluso incurriendo en dos aplicaciones y que los cultivos mejoraron sus condiciones, acecha el temor por los efectos de las enfermedades", alertó el GEA.

La pregunta recurrente es ¿puede bajar el peso hectolítrico del grano? ¿aumentará el número de

granos chuzos? Estos interrogantes dejan el rinde del trigo 2017/2018 envuelto en incertidumbre.

Según precisó el GEA, los picos de rendimientos se alcanzarían en las cercanías de Marcos Juárez. Allí, siguen vigentes las promesas de arrimarse a los 60 qq/ha. "El manejo y la severidad de las enfermedades dejan los trigos en un gran mosaico de condiciones", indicó el informe. Detalló que los hay excelentes, como los tratados a tiempo, hasta algunos con daños muy marcados. La severidad y la presencia que tuvieron este año han determinado una presión enorme sobre el cultivo y su grado de control será determinante del potencial de la región.



Soja y maíz. Por otra parte, el clima también se puso del lado del cultivo de maíz. "El buen tiempo y las lluvias más acotadas permitieron retomar las siembras tempranas. El avance de la siembra nacional es del 40% a esta altura del año.

Según detalló el GEA, se llevan implantadas 2,5 millones de hectáreas de las 6,26 millones de intención total. "A pesar de los problemas de implantación en las áreas con excesos hídricos, las buenas condiciones alientan el desarrollo de los cuadros implantados, cuyo aspecto es muy bueno. Con rindes promedio y restando la superficie que se destinaría a consumo animal, la producción de maíz podría superar los 41,5 millones de toneladas", agregó el informe.

En cuanto a la soja, durante los últimos quince días hubo un gran avance con la siembra. Ya se cubren más de 2,2 millones de hectáreas, un 12% del total de los 18,8 millones de hectáreas de superficie de intención. La oleaginosa se afianza en el rumbo de alcanzar 54,4 millones de toneladas.

En cuanto a la producción, los primeros cuadros sembrados están emergiendo en muy buen estado ."Las reservas de humedad son óptimas para comenzar la campaña sojera sin contratiempos y el aumento de las temperaturas acelera las emergencias. Pero hay localidades complicadas, cómo en el noroeste de Buenos Aires. Allí, siguen muy rezagados", aclaró el GEA. En tanto, en el centro del sur de Santa Fe, se manifestaron problemas de emergencia por planchado de suelos.

"Los cuadros santafesinos llevan la delantera, pudiendo completar la siembra este fin de semana, aunque no así el sector sur", aclaró el informe técnico. En tanto, el sudeste cordobés está bastante adelantado: cubrió el 80% del área.