Sancor se niega a devolverle la marca a Cotar

Así lo reconoció su presidente, Bernardo Arocena, afirmando que a medida que pasan los meses se torna más difícil la situación.

Por su parte, Sancor dejó entrever que la devolución del nombre exige una suma cercana a los 70 millones de pesos; lo que podría significar más de 2 meses de facturación de la Cooperativas de Tamberos, que en el último año alcanzó una producción de 4 millones de litros mensuales.

La situación se inició por medio de la confianza, cuando hace 17 años Cotar -por diversas circunstancias económicas- realizó un acuerdo en el que cedió su nombre a Sancor con la idea de una devolución –a futuro- cuando se lograra sanear la situación de crisis que atravesaba la cooperativa local láctea.

"La idea inicial era lograr que Cotar pueda estabilizarse y una vez que sorteara los riesgos volvería a recuperar la marca de su potestad", afirmó Arocena resaltando que fue cuestión de confianza entre 2 cooperativas que pactaron un acuerdo que hoy no se está cumplimiento.

Cabe destacar, que hasta febrero de 2017, Cotar era un cliente para Sancor que generaba 10 millones de pesos mensuales, con una proyección de crecimiento que en menos de 6 años permitió triplicar la producción.

Asimismo, la relación fue tan fluida que ambas cooperativas trabajaron juntas para afrontar los contratiempos, que en la última década golpearon fuerte a todo el sector tambero.

Según Arocena (Cotar), la problemática de Sancor generó una retracción muy importante de todo el segmento lácteo, que todavía no ha sacado a la luz la complejidad de lo que queda.

"Es inminente una restructuración de la lechería con medidas que se deben imponer en el mediano y largo plazo. Hasta el momento, la ayuda a los tamberos no se ha visto; sobre todo si se tiene en cuenta que ni siquiera se repartió el dinero de los créditos que se anunciaron hace más de 1 año", subrayó Bernardo Arocena destacando que la lechería carece de infraestructura, transita un camino de insumos sumamente caros que no favorecen a la industria.

El empresario, resaltó que la financiación y las tasas de interés no contribuyen a los productores porque están desfinanciados y complicados en sus intentos de inversión y un aumento de la productividad láctea.

Sin recursos. El sondeo de Cotar, habla de una imposibilidad hacia la eficiencia, tal cual lo propone el subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino.

"No hay posibilidades de inversión de capital, ya que las tasas crediticias no lo permiten. Sería más fácil vender todo, abandonar el tambo y poner la plata para generar intereses en el circuito financiero, que da más resultados", dijo Arocena explicando que no hay carpetas que califiquen para productores lácteos en el Banco de la Nación Argentina porque la mayoría están quebrados.

[Rosario, String agro]