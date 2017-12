Mercado vibrante con pronóstico de Niña débil

Los mapas se tornaron secos en las zonas productivas argentinas y el mercado que no tiene ningún riesgo de desabastecimiento, al momento, se pone nervioso.

El pronóstico de 10-15 días muestra poca probabilidad de precipitaciones en un escenario donde realmente son necesarias para promover la germinación y continuar con la otra mitad de la siembra de soja, y donde la floración de maíz de primera se estará llevando a cabo próximamente.

Sin embargo, la expresión de esta situación en los precios no es tan lineal, al maíz le esta costando mucho trabajo escaparse del rango de precios de Chicago de los últimos 3 meses.

Las apuestas alcistas parecen desanimarse cuando se comparan con la reciente situación sucedida en Estados Unidos, que luego de los episodios de sequía se obtuvieron rendimientos promedio récord. Si bien la comparación es un tanto exagerada, cuando vamos a la historia, en 4 de 5 episodios de año Niña en Argentina, los rendimientos fueron menores tanto en maíz como en soja, pero en soja la caída de rendimiento como desvío de la tendencia fue mas importante que en maíz. En fin, todo lo que atrase aún mas la siembra creemos que puede interferir en el área de soja, maíz en Argentina. Sobre todo teniendo en cuenta la relación de precios.

La harina, en realidad es la gran responsable de esta fenomenal actuación, y sin saber porque, muchos aluden a que Argentina, siendo el principal exportador de harina de soja del mundo, podría poner en riesgo ese rol. Sabemos que aún esto no es real, pero el mercado aprovechó esta excusa y los márgenes de molienda son muy buenos en la pantalla de Chicago (línea naranja), incluso mejores que el año pasado. Y mientras la harina hace lo suyo, el aceite se derrite y su relación conjunta (oilshare) (línea violeta) se encuentra se encuentra en los mínimos de los últimos meses. Es curioso cómo el aceite, que es el único producto que tiene una historia menos bajista fundamental o más ajustada, es el que menos participa de este rally, si lo podemos llamar así.

el humor del farmer. El farmer en Estados Unidos vendió un poco a principios de semana, pero luego de escuchar los rumores, espera sentado a que se de un nuevo rango de precios para vender. Y es así como nos encontramos con pronósticos que alientan la sequía en Argentina, esto nos podría hacer ver algo mas de alzas antes de que estos mercados caigan en la realidad.

La realidad de que el pánico aún no es evidente, de que la demanda no está asustada y espera, de que los gráficos pueden cambiar y que al final del día el pronóstico es de Niña débil y de corta duración. Más allá de lo que sea, son momentos fantásticos para realizar coberturas, no pierdas la oportunidad.

Celina Mesquida

Especial para La Capital

RjO'Brien