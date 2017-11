Etchevehere planteó los ejes de su futura gestión

la jura. El presidente Macri puso en funciones a Etchevehere esta semana.

El flamante ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere _quien asumió formalmente el martes último_ descartó que se produzcan despidos en organismos oficiales vinculados a su área como el Inta o el Senasa y se pronunció a favor de un pronto acuerdo entre privados para poder destrabar la ley de semillas. "Son organismos clave y es injustificado el temor" respecto a la posibilidad de desvinculaciones en esas dependencias oficiales, aseveró.╠

■□ "Es clave todo lo que podamos impulsar desde el gobierno. Para eso, en algunos casos, faltan acuerdos entre los privados. Ojalá que se produzca prontamente en el caso de la ley de semillas. Es una herramienta para conseguir competitividad", expresó el ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en la primer conferencia de prensa que brindó como ministro.╠

■□"En un momento se planteó la controversia respecto al tema. A partir de ahí se armó una mesa entre privados y durante 8 o 9 meses empezamos a generar confianza y ver cuáles eran los puntos en común, qué queríamos y nos dimos cuenta que queríamos lo mismo. De ahí en más, se bajaron los decibeles de la discusión y pudimos avanzar. Ojalá se pueda continuar con eso y el sector privado tenga una postura en común para poder debatirlo en el Congreso", enfatizó.╠

■□Respecto a las versiones que circularon sobre una posible reducción de personal en el Inta y el Senasa, Etchevehere dijo que "son dos organismos claves para ser el supermercado del mundo: uno por investigación, que es el Inta, para que la tecnología llegue a la mayor cantidad de productores y, por el otro lado, el Senasa que es indispensable para que nuestros alimentos tenga un sello de calidad en el mundo".╠

■□ "Son centrales. No vería justificativo ese temor", repitió.╠

■□ Por otro lado, el flamante ministro, repitió que las denuncias sobre supuesto lavado de dinero y evasión fiscal esgrimidas por su hermana Dolores Etchevehere son "absolutamente falsas".╠

■□ "Están en el marco del sucesorio de mi padre. Mi madre, mis dos hermanos y yo hemos iniciado acciones legales contra mi hermana por esas declaraciones. No es ni más ni menos que lo que sucede en muchas familias argentinas cuando tienen que encarar un proceso sucesorio donde se cruzan acusaciones y en este acaso agravado por mi exposición pública", señaló el ministro.╠

■□Por último, el flamante titular de la cartera agroindustrial, que ratificó que los tres ejes de su gestión se basaran en la desburocratización de los procesos productivos, la apertura de mercados y de continuar con las mesas sectoriales en pos de obtener competitividad en las distintas actividades, deslizó la posibilidad de que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firme "antes de fin de año".╠

■□Por otra parte, Etchevehere definió los cambios en el gabinete de Agroindustria (ver recuadro). La novedad fue la incorporación de un hombre de Federación Agraria (FAA), Julio Currás, como director nacional de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar.╠

■□"La generación de condiciones favorables para el desarrollo de la agroindustria, las inversiones tecnológicas y productivas, y un fuerte hincapié en la innovación, permitirán desarrollar y potenciar nuevas oportunidades en las distintas regiones del país", sostuvo el ministro y ex presidente de la Rural.╠

■□Además, reiteró que se brindará continuidad al trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial como también al programa "Cambio Rural", porque "otorgan herramientas a los productores en el seguimiento de procesos de mejora continua y generación de valor agregado".



