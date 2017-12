Cooperativas contra el pago de Ganancias

Las cooperativas y mutuales salieron en bloque a cuestionar la intención del gobierno nacional de gravar al sector con el impuesto a las ganancias, una iniciativa que fue incluida en el proyecto de ley de reforma tributaria que el Ejecutivo envió al Congreso nacional. También le reclaman a los legisladores que se modifique el texto original "para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible" para estas entidades que "promueven valores solidarios, para una economía inclusiva", indicaron.

La movida unió a las entidades mutuales y cooperativas de todos los sectores, desde las agrícolas hasta las de servicios, y se instaló en la agenda pública de Santa Fe, una provincia caracterizada por la numerosa presencia de mutuales y cooperativas en su entramado económico.

Por esa razón, en un encuentro encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz, el gobierno santafesino se puso al hombro el reclamo del sector. En el marco de la reunión extraordinaria y ampliada del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social se analizaron las iniciativas y acciones a implementar en defensa del movimiento cooperativo y mutual, ante el proyecto del gobierno nacional de gravarlo con el impuesto a las ganancias, al término del cual se elaboró el borrador del documento denominado "El cooperativismo, el mutualismo y el gobierno santafesino al país".

El borrador, que peticiona "ante el Congreso de la Nación para que se eliminen de la iniciativa del gobierno nacional, los proyectados artículos que pretenden alcanzar a cooperativas y mutuales como sujetos del impuesto a las ganancias" fue suscripto en forma unánime por todos los participantes, entre los que se encontraban, además de la autoridades provinciales, los representantes de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Cooperar, Coninagro y el resto de las Federaciones de Cooperativas y de Mutuales integrantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.

"Está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de la provincia", dijo Lifschitz y remarcó que Santa Fe "nació con el mutualismo y con el cooperativismo, que son parte de su historia y de su esencia. No podemos imaginar a la provincia sin el movimiento cooperativo y mutual, y esto no se debe solamente a una historia romántica de lucha de la organización de pequeños productores y de trabajadores para defender sus intereses, sino que es parte del futuro".

Esta semana también desde Coninagro alzaron la voz contra este punto de la reforma tributaria. La entidad cooperativa del campo sostuvo que "si bien creemos que es necesaria una reestructuración del sistema impositivo, que sea más ecuánime para la producción agroindustrial y evite superposiciones de cargas e inequidades, consideramos que debería ser revisada en varios aspectos".

Allí reclamó "una modificación de la propuesta que afecta a las cooperativas ya que el acto cooperativo tiene por finalidad prestar servicios y no distribuir utilidades" y aclaró que las cooperativas "son instituciones creadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua para organizar y prestar servicios".

"El acto cooperativo no está alcanzado por el impuesto a las ganancias, aunque por error legislativo, histórico, se incluye como exención en el impuesto a las ganancias", indicaron y dejaron así sentada también la intención que manifestaron las entidades reunidas en Santa Fe, las cuales pidieron expresamente al Congreso "se modifique la ley para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible en el caso de las cooperativas y mutuales, tal como lo prevén las leyes citadas que le dieron origen a este tipo de entidades".

Desde Coninagro detallaron claramente que solicitan que se excluya a las cooperativas del impuesto a las ganancias y pidieron la derogación de los artículos 23 y 24, como así del artículo 45, punto 3, de la iniciativa oficial.

Por otra parte, Orlando Marino, secretario gremial de Federación Agraria Argentina (FAA), otra de las entidades que también participó de la reunión en Santa Fe, señaló que "una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales", y en nombre de la entidad federada dijo que "dentro de este contexto los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las cooperativas, compatibles con su naturaleza y función".

Marino sostuvo FAA participó del encuentro convocado por el gobierno santafesino para respaldar la gestión del gobernador Lifschitz y el hasta entonces ministro de Producción Luis Contigiani (ahora flamante diputado nacional) por convocar a esta reunión y llevar a la legislatura algo que para los pueblos del interior es vital y sin ninguna duda una economía que intenta contrarrestar el individualismo imperante.

"Espero que los demás gobiernos provinciales tomen este tema, tal como lo hizo Santa Fe, porque lo que han anunciado a nivel nacional es una de las medidas más retrogradas de los últimos años".

Marino recordó que "el cooperativismo y el mutualismo promueven valores solidarios, para una economía inclusiva" y por esa razón FAA de está vinculada a ellos. "Hemos impulsado la creación de cooperativas y mutuales, herramientas de ayuda mutua que hoy funcionan en cientos de pueblos del interior. Y advertimos con preocupación que no sólo se ataque desde lo impositivo sino también a la hora de formar nuevas cooperativas el sistema es cada vez más burocrático e inaccesible para la formación de las mismas", concluyó el dirigente federado.

Del encuentro santafesino también participó quien hasta hace pocos días fuera ministro de la Producción, hoy diputado nacional, Luis Contigiani. Pero la gestión la continuó en esta semana su sucesora, Alicia Ciciliani, quien volvió a reunirse con el Consejo Provincial de Asociativismo para continuar con el tema.

Un actor central. El gobernador afirmó que "el 10 por ciento del Producto Bruto de la provincia está asociado al movimiento cooperativista y mutual, no solamente de manera directa sino que se desarrolla una gran actividad económica a través de pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y de servicios que viven o están vinculadas en al funcionamiento de las cooperativas y mutuales de la provincia" y reivindicó la tarea de "las cooperativas eléctricas, de agua potable y de saneamiento, complementando la actividad del Estado".

"Hay poco tiempo y debemos aprovecharlo de la mejor manera posible", advirtió el gobernador, y consideró que "los temas tributarios no debieran discutirse con este apuro" porque "hacen a las bases mismas del desarrollo a la economía y al contrato social entre el Estado, la sociedad civil y los actores económicos. Por ello deben discutirse de manera transparente, con la participación de todos los actores", señaló.

Lifschitz propuso convocar "a los legisladores nacionales que asumieron el 10 de diciembre porque en esto no puede haber posicionamientos partidarios. Me parece que los legisladores santafesinos, de manera unánime, deben defender al movimiento cooperativo y mutual", e incluso extender la convocatoria a "legisladores de Córdoba y de Entre Ríos porque tenemos la misma problemática", aseguró Lifschitz y remarcó el "compromiso del gobierno provincial de acompañarlos y liderar esta demanda en el Congreso Nacional. Tenemos que hacer saber que acá está Santa Fe, las cooperativas y el mutualismo, y que no nos vamos a dejar llevar por delante".

"Vamos a pedirles una reunión a las máximas autoridades nacionales. Sabemos que hay una decisión política y que se trata de un tema profundo pero tenemos que intentarlo porque está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de Santa Fe y de otras provincias", concluyó.

El diputado Contigiani, afirmó que la "situación preocupa muchísimo y tiene un alto impacto en la provincia de Santa Fe, mucho más que en otras. Queremos establecer una agenda de acciones y una hoja de ruta a seguir para que al cooperativismo y al mutualismo no se los equipare con una sociedad anónima porque tienen un capital social y un alto impacto en el desarrollo local y territorial en las pequeñas y medianas localidades", destacó.

"Con el máximo esfuerzo posible, responsabilidad institucional y madurez democrática, tenemos que persuadir y convencer de que una cooperativa o una mutual no es lo mismo que una sociedad anónima", insistió el ministro, por lo que "no puede ser tratada de la misma manera", sostuvo.╠

Asistentes. Del encuentro participaron entre otras ACA, Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, AFA Rosario, Cooperativa de Agua de Tostado, Cooperativa Provincial de Agua Potable y Servicios El Trébol, Cotelvo Limitada, Cooperativa de Socios Villa Ocampo, Federación Argentina Cooperativas Eléctricas, Federación de Cooperadoras Prestadoras Servicios, Federación de Cooperativas Federadas, Federación de Cooperativas para el Desarrollo Regional, Federación de Cooperativas Telefónicas, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Femsafe, Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Otros Servicios Públicos, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Sancor Seguros, Unión de Cooperativas de Agua Potable de Santa Fe, Unión de Cooperativas Ganaderas, Federación de Cooperativas de Trabajo, Mutual Federada, Federación de Subdistribuidores de Gas, Bica, Coinag, Aginco, Mutual Independencia, Cooperar, Federación Mutuales Rosario, San Cristóbal, Sancor Láctea, La Segunda, Coninagro, Cooperativa Lehmann, y Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad Obras y Servicios Publicos Limitada, entre otras.