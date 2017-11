Agroindustria: Macri nombró a Etchevehere

En una inesperada medida, el presidente Mauricio Macri decidió esta semana que el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, reemplace a Ricardo Buryaile al frente del Ministerio de Agroindustria.

Buryaile pasará a desempeñarse como embajador ante la Unión Europea. Según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la nueva función es "muy importante en esta etapa de la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur".

Etchevehere aseguró: "Lo tomé con sorpresa, no me lo esperaba". Igual, adelantó que orientará su gestión a que "todos los productores de la Argentina puedan expresar su potencial, independientemente del tamaño o el volumen de lo que produzcan".

El cargo de presidente de la Sociedad Rural será ocupado ahora por Daniel Pellegrina, actual vicepresidente.

El saliente ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, admitió "ser conciente" de la problemática que enfrentan los pequeños productores y confió en que su sucesor sabrá "brindarles apoyo y soluciones".

"Me retiro con la satisfacción de dejar un Ministerio de puertas abiertas, que tiende puentes, que brega por la búsqueda de consensos y que afianza la articulación entre lo público y lo privado", expresó.

Respecto de su designación como delegado argentino en Bruselas ante la Unión Europea, Buryaile comentó que "un nuevo desafío me espera para seguir posicionando a la Argentina a nivel global y lo llevaré adelante con el mismo entusiasmo".

Las entidades agropecuarias que integran la mesa de enlace y la Bolsa de Comercio de Rosario respaldaron la designación del presidente de la Sociedad Rural Argentina al frente del Ministerio de Agroindustria.

Coninagro, que preside Carlos Iannizzotto, expresó su deseo para que "las ideas y lineamientos que compartimos como mesa de enlace, puedan canalizarse positivamente en favor de los productores".

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no se pronunció sobre la llegada de Etchevehere, pero apoyó "la designación de Ricardo Buryaile en Bruselas, Bélgica, como embajador ante la Unión Europea (UE)". El ahora ex ministro es dirigente de esa entidad. Los ruralistas aseguraron que "va a poder pelear el ingreso desde el bloque latinoamericano de 400 mil toneladas de carne bovina y no 70 mil como quieren los europeos".

En la red social Twitter, el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, escribió: "En nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario felicito a @lmetchevehere por su designación al frente de @AgroindustriaAR".

Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina habló por teléfono con Etchevehere y lo felicitó por su designación- "Nuestra entidad tiene un programa con propuestas para pequeños y medianos productores y continuaremos realizando las gestiones para alcanzarlas", le recordó la federación.

Casado, con cuatro hijos, Etchevehere proviene de una tradicional familia de Entre Ríos, propietaria de El Diario, de Paraná, y de la inmobiliaria Etchevehere Rural, firma que el futuro ministro integra. Su abuelo, Luis Etchevehere, fue además gobernador de la provincia entre 1931 y 1935.