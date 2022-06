Timbuense volvió con todo para ser el "uno" de la Liga Sanlorencina

En casi todas las ligas pasó lo mismo. La policía santafesina debía custodiar el clásico dominguero entre Colón y Unión, al mediodía y con la única presencia de hinchas del sabalero, y por eso se suspendieron las jornadas (suena increíble, pero es cierto) en la Casildense, Dep. del Sur, Interprovincial, Reg. del Sud, San Martín, Venadense y Totorense (la 1ª fecha del Clausura será: Provincial v. Boca, Aldao v. Independiente, Alba v. Atl. San Genaro, Sp. Belgrano v. Andino, Sp. Rivadavia v. Maciel, Def. de Centeno v. Juv. Unida Barrancas, Belgrano de Serodino v. Unión de Clarke, Unión de Totoras v. Sp. Díaz. Libre: Totoras Jrs.), que son las que publicamos en Campo de Juego. Tampoco jugaron la Rosarina, Santafesina, etc. Solo jugaron la Cañadense y la Sanlorencina, el sábado.

Casilda y Chabás, a la espera de los clásicos

El domingo, si no llueve y si la policía de Santa Fe no aparece con otra suspensión, se llevarán a cabo las revanchas de 4º de final, con la emoción máxima en los clásicos de Casilda (Alumni v. Aprendices) y Chabás (Atlético v. Huracán). Ambos finalizaron sin goles en los cotejos de ida, por lo que las llaves están abiertas. Lo mismo sucede por el 1-1 de ida entre 9 de Julio y Unión Casildense (juegan en Arequito). No tanto con Belgrano, que debe defender el 1-0 ante Unión Deportiva, en Los Molinos.

Los partidos de ida: a “cuartos intermedio”

Los partidos de ida de 4º de final que debían disputarse en Arroyo Seco, Fighiera, Empalme y Villa Constitución fueron suspendidos porque la policía provincial no podía prestar servicios porque se jugaba el clásico de AFA en Santa Fe (ver aparte), algo difícil de entender porque incluso estas localidades están pasando la ciudad de Rosario. Así, todo pasó para este domingo 19, con la atracción máxima en Unión (AS) v. Riberas del Paraná (VC), los equipos clasificados a la Copa Santa Fe.