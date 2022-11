Liga Casildense: el viento arrastró la clasificación a Los Molinos

En el primer semestre el equipo de Los Molinos llegó hasta semifinales y perdió por penales contra el campeón (Aprendices Casildenses). Ahora tendrá una nueva chance de seguir en camino, pero con un gran rival en el medio. Por lo pronto, los rojos vencieron 1-0 a los amarillos de Racing, con gol de Leonardo Falconier y mantienen el expreso deseo de no detenerse a mitad de camino.

Los otros tres equipos que se clasificaron a 4º de final fueron los que tenían ventaja deportiva en esta instancia a un único partido:

Alianza de Fuentes al vencer por un apretado 2-1 a Unión Casildense, demostrando que el subcampeón del Apertura no es el mismo. Facundo Herrera y Ramiro Piersigilli marcaron para el ganador, mientras que Nazareno Deambroggio convirtió para el tricolor. El rival del equipo de Fuentes será Belgrano de Arequito.

Alumni quedó como el único casildense entre los 8 mejores al derrotar 2-0 a Arnold, con goles de Nicolás Slimmens y Lautaro Del Carlo. El alazán se las verá con Sanford.

Y el que pasó más fácil fue Atlético Chabás, con un 4-0 sobre Casilda Club al que llegó con los gritos de Cristian Gill, Ezequiel Messa, Enzo Carrizo y Gerardo Rossi (e/c). El león tendrá como adversario en 4º de final al pincha: Atlético Pujato.

El Payador te recita la justa

—Hola amigo, ¿salvó sus dedos en Villada?

—Son bravos los muchachos allí. Si me cortaban algún dedo estaba al horno con papas, no podía manejar.

—El tema es que no le corten la lengua...

—No haga esas bromas por favor. Otra vez hubo escándalo en Rácing. Vendieron cara la eliminación a manos de Unión Deportiva de Los Molinos. Hubo un escándalo tremendo al final, se trenzaron los equipos y hubo momentos de mucha tensión.

—Le echan la culpa al Patita Bouvier, técnico de Rácing, otrora gran figura de la liga.

—Dicen que se la pasó provocando. Pero en realidad todo se cocinó adentro del campo del juego y al pitar Lucero (árbitro Casildense) el final se desató la batalla. Corridas por todos lados, patadas y trompadas. Fue un verdadero escándalo.

—Habrá que esperar el fallo del estricto tribunal disciplinario. Siempre y cuando el informe sea el adecuado, aunque circulan muchos videos de la guerra.

—Sí, porque Unión Deportiva sigue en la etapa definitoria y sus futbolistas se descontrolaron.

—Donde también se mataron a patadas fue en el clásico de Totoras.

—Bravísimo. Un partido muy caliente y en el que se pegaron sin asco.

—Me chismearon que pasa algo en la Venadense.

—Nada y todo a la vez, porque los uniformados y las fuerzas especiales de choque no pueden controlar la pasión de los simpatizantes de Peñarol de Elortondo. Tendrán que extremar las medidas de seguridad. Para colmo, la definición en semifinales es entre los equipos de esa localidad (con los azulgranas de Atlético)y se decidió que se juega sin público visitante. Encima, se llegó a un tercer clásico... ¡Cuidado! Ojalá sea todo en orden y no me deba contar nada por acá.

Departamental San Martín: ventaja mínima para Trebolense

Define en el estadio Centenario. Sí, de local. Con la ventaja del 1 a 0 que se trajo de la primera final en Carlos Pellegrini, con gol del Colo Emanuel Campos. Un cotejo decisivo al que Trebolense llegó por méritos propios y triunfos importantes, claro que le falta un partido, sin embargo no necesita ganarlo, con un empate le alcanza al celeste cuando el domingo reciba a San Martín. Y por eso también será importante la actuación del arquero Tomás Laurenti, según el informe de la página web Relatos de Cancha, para mantener el arco en cero.

Trebolense ya dejó en el camino al gran candidato del Clausura en las semifinales (un 3-1 de visitante a Americano, el otro equipo de Carlos Pellegrini). Y ahora está jugando por la consagración frente a San Martín.

Justamente el equipo rojinegro llegó a estas finales tras dar la sorpresa como visitante de Atlético San Jorge, al que venció 1-0 el martes pasado a la noche, cuando ya se había cerrado la edición anterior de Campo de Juego y por eso no habíamos podido contar que esa gran victoria había sido conseguida con gol del pibe Julián Mavilla, autor de los tantos más importantes de las últimas presentaciones, en quien están depositadas muchas expectativas para revertir la serie en la revancha.

Interprovincial: esta vez no ganó Arteaga

El Negro de Arteaga no pudo vencer de local en la primera final, como sí lo había hecho en el 2-1 de la 11ª fecha del Apertura (también le había ganado 1-0 de visitante en este Clausura), esta vez fue 1-1 con Independiente, que definirá en su cancha de Chañar Ladeado el título ante el subcampeón del torneo pasado.

El coreano se puso en ventaja con gol de Orlando Caruso, que lo cantó a los 55’. Pero poco después llegó el empate final marcado por Cristian Gauna para el equipo dirigido por Juan Pablo Cimini.

El partido decisivo se jugará el domingo en el estadio El Coloso de Chañar Ladeado, donde los conducidos por Rubén Cuello buscarán repetir la historia de ganar el título como en año pasado; mientras que Arteaga va por la revancha tras ser subcampeón del Apertura.

Sanlorencina: la final se hace desear

No se pusieron de acuerdo para las finales y la liga lo hizo fácil. Postergó todo una semana. Los choques de ida y el de vuelta entre Defensores de Villa Cassini y Timbuense se jugarán el domingo 6 y el domingo 13.

El gran tema sin acuerdo: público visitante, cantidad y modalidad de asistencia.

Copa Santa Fe: el campeón es de Rosario

Argentino de Rosario logró la 5ª edición de la Copa Santa Fe al imponerse a 9 de Julio de Rafaela (1-0 y 1-1). El equipo rosarino fue el que había eliminado a tres representantes de Campo de Juego: Sportivo Las Parejas (en 4º de final), Atlético San Jorge (en 8º) y Unión de Totoras (3ª fase).