El Payador te recita la justa

Qué tal, usted me resulta conocido, pero no recuerdo su nombre.

— Puede ser. Yo era muy pibe cuando acompañaba a El Viajante por los pueblos. Ahora el hombre está jubilado. Heredé esa pasión por meterme en la intimidad, de escuchar. Donde me invitan voy, y llevo la guitarra, para deleitarlos con mi música.

— ¿Habrá pasado por El Trébol?

— Claro, una hermosa ciudad. Lástima que se levantó una polvareda bárbara con la denuncia del árbitro Damiani.

— No entiendo cómo pasó eso. Si Trebolense pena por debajo de la tabla. Qué conseguían ganando el clásico.

— Paz amigo, paz. Y se creyeron que “por la plata baila el Mono”. El muchachito que tiene los bolsillos llenos, y nula experiencia, se manejó mal y patinó feo. Se mandó con todo, sacó de su bolsillo 60 mil pesos y se los ofreció al árbitro santafesino. Osado el Guille.

— ¿Quién?

— El primo de dos hermanos que fueron futbolistas de Rosario Central, a quien tras el fallo del tribunal disciplinario (descuento de 9 puntos para Trebolense y multa económica) lo expulsó del club.

— ¿Alguna vez vio algo parecido?

— Usted tal vez no se acuerde, pero yo iba acompañando a El Viajante cuando a Federico Beligoy le pasó algo similar en el 2010, en una final de la Liga Interprovincial. El actual secretario de la Asociación Argentina de Árbitros y designador de AFA, fue apretado por el presidente del club local, que ingresó al vestuario con el comisario del pueblo y una mujer policía. Le ofreció 3.000 mil dólares. Beligoy suspendió el encuentro y se armó un escándalo terrible. Don Julio, Grondona, lo quería matar.