Campaña Solidaria Permanente de Luz y Fuerza: «Ser solidarios es más que necesario»

Continuando con su análisis, agregó: “Sabíamos nosotros que se iban a venir momentos duros, no avizorábamos la pandemia, que profundizó todo y la demanda de ayuda creció. Hoy hay mucha más gente en situación de pobreza, en situación de indigencia”.

“Si bien no somos el Estado, desde nuestro lugar tratamos de estar presentes y aliviar el dolor de los demás. Entendemos que la solidaridad es uno de los pilares del gremialismo. La solidaridad, la unidad y la organización. En estos momentos de tanta necesidad, ser solidarios es más que necesario. Hemos visto que durante la pandemia, los sectores del trabajo y los que menos tienen han sido realmente solidarios”, explicó Botto a CLG.

Sin embargo, el secretario general de Luz y Fuerza contrastó: “No hemos visto lo mismo con determinados sectores concentrados no mayoritarios que manejan el poder económico de la Argentina, que no han tenido exactamente el mismo gesto. Acá se necesita generosidad. No estoy estigmatizando a nadie. Sólo digo que se necesita que todo el mundo aporte para aliviar a quien más lo necesita y que no sufra tanto las consecuencias de esta crisis tan profunda”.

“Por lo que generó la pandemia, 2020 fue el año más crítico en términos económicos para toda la humanidad. Hay que reflexionar sobre eso y en virtud de que hay sectores que pueden hacerlo, me parece que tienen que demostrarlo y ayudar en este momento para que la gente que la está pasando tan mal la pase mejor”, ahondó Botto.

Cericola: «La campaña en 2020 tuvo un compromiso mayor»

Por su parte, Gabriela Cericola, del área de Derechos Humanos y Género del Sindicato, dialogó también con CLG y recordó que“la campaña se mantuvo durante 2020 con un compromiso mayor. Debimos adecuarnos a los protocolos vigentes de las distintas etapas del Covid para poder seguir adelante. La necesidad se multiplicó, estuvimos en merenderos, copas de leche, ollas populares y en recorridas nocturnas durante el invierno. Estuvimos junto a personas en situación de calle entregando mate cocido, alimentos y frazadas” .

El esfuerzo y la voluntad no mermaron ni siquiera en los últimos días del año, cuando los integrantes del área recorrieron los barrios en Navidad colaborando en el armado de mesas navideñas. “Tenemos bien claro que no somos el Estado y que no podemos dar una ayuda completa, pero intentamos desde nuestro humilde lugar llegar a aquellos que menos tienen, que sufren las desigualdades que nos fue dejando la pandemia y estar presentes de la forma que nos es posible”, analizó Cericola.

El año que comienza no será la excepción. La pandemia no terminó y si bien la vacuna trae un halo de esperanza, las consecuencias de la crisis no desaparecerán de un día para el otro. Por eso, desde Luz y Fuerza reafirmaron sus intenciones en diálogo con CLG: “Nuestro Sindicato y conducción se caracterizan por tener un espíritu solidario. Junto a la ayuda de nuestros compañeros, compañeras y de la militancia nos es posible estar en momentos tan difíciles, asistiendo a cientos de familias y en distintos barrios”.

Por eso, la primera actividad de 2021 tuvo que ver con el Día de Reyes. En 2020, cuando la pandemia aún no había llegado a la Argentina, el Sindicato organizó una celebración presencial con los tres reyes magos. Como esto no era posible el 6 de enero pasado, desde el Sindicato se acercaron con golosinas y juguetes a distintas zonas de la ciudad.

Los pedidos nunca dejaron de llegar. «En la medida de nuestras posibilidades estamos atendiéndolos a través del área. A través del mail es desde donde ordenamos los pedidos para tratar de cumplir a quien realmente lo necesite», comentó Botto.

Asimismo, el 8 de enero el área de DDHH y Género, que tiene a cargo la Campaña Solidaria Permanente, visitó a las voluntarias del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Además de ser recibidos cálidamente, conversar con ellas sobre su trabajo y las necesidades del espacio, el Sindicato de Luz y Fuerza fue honrado “con la distinción Onda de Plata 2020, en reconocimiento al mérito, trayectoria y solidaridad”.

El Sindicato visitó también este mes a la Asociación Civil Alas para Crecer, de Barrio Tablada Sur. Además de acercar alimentos para el comedor y merendero, conocieron las instalaciones donde llevan adelante sus actividades y talleres, hablaron con las responsables del espacio y se interiorizaron “sobre su labor para potenciar el desarrollo de los y las jóvenes del barrio”.

Si bien la Campaña Solidaria Permanente ha tomado gran fuerza y mayor importancia durante el año pasado, quizás hubo lugares a los que no pudo llegar. Por eso, Cericola recordó que “todo aquel que tiene un merendero, comedor o copa de leche puede enviar un mail a areaddhhgenero@slyfros.com, con los datos del lugar (cantidad de familias que asisten, dirección, nombre y apellido y teléfono) para que nos pongamos en contacto”.