Botto: «Si no se toman medidas, esta crisis la van a seguir soportando los que menos tienen»

«Seguiremos profundizando el trabajo, va a ser un año bastante intenso. No va a ser sencilla la salida de la pandemia, hay una crisis que fue profundizada por esta enfermedad. Tiene que ser un año para recomponer salarios, jubilaciones y seguir avanzando en las otras cuestiones institucionales», agregó.

En ese sentido, el titular de Luz y Fuerza aseguró que «dependemos mucho de lo que pueda llegar a ocurrir con la vacuna. Nosotros somos trabajadores esenciales y eso va a ser un antes y un después. De cualquier manera, esto va a llevar tiempo y va a tener sus complicaciones».

Por otra parte, hizo mención a las acciones solidarias que hace años viene llevando adelante el gremio local: «La Campaña Solidaria Permanente va a ser igual. Vamos a tratar de ir atendiendo las necesidades de acuerdo a nuestras posibilidades. Como siempre decimos, no somos el Estado, pero en lo que podamos ayudar con esa mirada abierta que tenemos desde el gremio lo vamos a seguir haciendo en el mismo sentido».

«La idea es empezar a darle volumen a la Fundación Con La Gente, empezar a trabajar. Es una apuesta realmente muy fuerte para nuestro gremio y a partir de la Fundación queremos de alguna manera seguir insertándonos y llevando soluciones a la sociedad. Hay que pasar del discurso a la acción concreta, llevarle soluciones a la gente que realmente lo necesita, dentro de los objetivos que se plantea la Fundación. Tenemos muchas expectativas puestas en todo eso», añadió.

Por otro lado, Botto analizó la situación económica, social y laboral que atraviesa actualmente el país: «La situación laboral es muy complicada. Seguimos viendo que hay gente que ha perdido su trabajo y todavía no lo ha recuperado, hay gente que ha sufrido rebajas salariales, con respecto a las recomposiciones salariales cada gremio llevó adelante las negociaciones de la manera en que pudo, esperemos que a partir de ahora se pueda empezar a desandar y recomponer verdaderamente el salario».

«Se ha perdido mucho poder adquisitivo, la inflación no ha parado, no ha habido control de precios. Y sobre aquellos trabajadores a quienes se les descuenta el impuesto a las ganancias, cabe decir que este tributo se ha vuelto desmedido. Lamentablemente, hay que reconocer que si no se toman algunas medidas, esta crisis la van a seguir soportando los que menos tienen y la clase trabajadora, algo que no tendría que haber sido así. Si bien hay un paliativo a través de una ley a nivel nacional que alcanza a las grandes fortunas, creemos que es insuficiente y que el sector del trabajo merece señales claras y concretas de parte de los diferentes gobiernos como para poder recomponer los salarios, ni que hablar de los jubilados y las pensionadas que están sufriendo gravemente esta situación», añadió.

Y ahondó: «Seguramente, si se puede llegar a recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados y los pensionados, a partir de ahí se va a empezar a motorizar ese mecanismo virtuoso de la economía que es el mercado del consumo, de producción interna y a partir de ahí hacer resurgir la economía del país que está realmente muy castigada».

Por último, Botto ratificó su pedido de que se tomen más acciones para las clases trabajadoras: «Todas las medidas que se tomen y que sean en función de ir recomponiendo todo el tejido social, van a ser sin dudas buenas. Por ahora podría decirte que resultan insuficientes. También hay que entender que nadie elige gobernar con una crisis tan profunda, en pandemia. Se pueden llegar a entender algunas cuestiones. Lo que sí genera alguna inquietud, es que acá hay sectores que cuestionan mucho al gobierno y son los que más se han beneficiado por la pandemia. Hay sectores que no han sido generosos, que han tenido una gran rentabilidad en dólares mientras otros directamente no han podido mantener su poder adquisitivo»