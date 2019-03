Barbieri cometió un grosero penal que el juez no vio

Central no arrancó bien el partido con Universidad Católica. A tal punto que en la primera jugada de peligro el árbitro peruano Víctor Carrillo no sancionó un claro penal a favor del conjunto chileno.

A los 2' minutos, el zaguero Miguel Barbieri cometió una grosera infracción sobre el defensor Valber Huerta pero el referí no vio nada. Sin ni siquiera disputar la pelota, el canalla le propinó un evidente empujón a su rival, que había saltado para cabecear la pelota tras un tiro libre cruzado.

El reclamo de los jugadores de la Católica fue inmediato, pero Carrillo prefirió apostar por el "siga, siga".

Embed ⚽Primera jugada polémica del partido. A los 2' el defensor de #Central Barbieri empujó a un rival dentro del área y todos los jugadores de #UniversidadCatólica reclamaron penal #CopaLibertadores https://t.co/BZuE18Ix8J — La Capital - Rosario (@lacapital) 14 de marzo de 2019

Esa fue la primera señal de un arranque canalla para el olvido. Porque apenas cinco minutos más tarde el defensor colombiano Oscar Cabezas debió dejar la cancha por una lesión en la rodilla. En su lugar ingresó el chileno Alfonso Parot, que no había sido incluido en el once titular porque todavía no estaba plenamente recuperado de una lesión.