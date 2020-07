Aumentan los casos de caída de cabello en cuarentena

Ansiedades, angustias, incertidumbres por la cuarentena con motivo de la pandemia causada por el COVID 19 elevan los niveles de estrés y con ello la caída del cabello tanto en hombres como en mujeres de todas las edades.

Luego de cien días de confinamiento las consultas o más específicamente las video consultas con turno programado por este motivo han duplicado la cantidad promedio de otros años en centros de Medicina Capilar, es que el estrés nos afecta a todo el organismo y puede impactar en cualquier órgano de nuestro cuerpo, con mucha frecuencia por estos días muchas personas sienten su cabello debilitado, quebradizo y que la caída aumentó notablemente a la hora de lavarlo o de cepillarlo, por ejemplo.

Los especialistas señalan sin embargo que esto no debe impedir que lavemos nuestro cabello todos los días con un champú adecuado a cada caso en particular. Las raíces capilares que son las que habitualmente se afectan están a 4 o 5 milímetros por debajo de la epidermis y no son alteradas por el lavado diario.

Caída del pelo en HOMBRES

“En 98% de los hombres que pierden su cabello son por causas hereditarias. Se la conoce como alopecia androgénica y afecta selectivamente la región superior de la cabeza, conservando los cabellos de la zona posterior y laterales”, describe el doctor Nicolas Lusicic Cirujano Plástico (M.N.80.872), Presidente y Fundador de Hair Recovery.

Puede empezar después de los 18, 20 años o más tardíamente, en algunos casos se pronuncian las entradas y en otros comienzan por la coronilla. Esta situación afecta considerablemente la confianza y autoestima en quienes la padecen ya que dejadas sin ningún tratamiento son progresivas, es decir habitualmente afectan al cabello de arriba obligando a la mayoría de las personas a realizar peinados especiales o cortes de cabello determinados para intentar ocultar lo inoculable.

Actualmente hay muy buenas noticias para los miles de hombres que ven a diario fugar sus cabellos, existen tratamientos domiciliarios muy efectivos que se pueden realizar para frenar la caída y engrosar el pelo existente.

El análisis y diagnóstico de cada paciente resulta fundamental para detectar la causa de la caída del cabello

Caída del pelo en MUJERES

A diferencia de los hombres, la caída en las mujeres frecuentemente compromete a todo el cuero cabelludo, es decir son caídas difusas, habitualmente comienzan con afinamiento, la luz penetra y expone el cuero cabelludo y suelen ser estos los primeros síntomas que alarman a las mujeres` asegura la Dra. Alejandra Susacasa, cirujana MN 84.966 miembro de la International Society of Hair Restoration Surgery, la sociedad científica más importante a nivel mundial en esta especialidad. Son muchas las causas, predisposición hereditaria, trastornos hormonales, dietas estrictas, entre otras son las más frecuentes, sin embargo, en estos últimos meses las causas relacionadas con el estrés llevan la delantera. Hay dos formas de presentación clínica, como mencionamos la mayoría son difusas y afectan a todo el cuero cabelludo. Sin embargo, en otras puede presentarse la caída de un mechón o varios, en cualquier parte de la cabeza, pudiendo incluso afectar las cejas y otros bellos corporales.

La alopecia areata, se presentan como placas, pérdidas de mechones o pequeñas zonas que dan aspecto apolillado a la cabellera, estos casos habitualmente necesitan de exámenes de laboratorio y en algunos, la realización de biopsias sobre la lesión para confirmar el diagnóstico.

Tratamientos para la pérdida del cabello en HOMBRES Y MUJERES

A nivel mundial el tratamiento más difundido y efectivo para recuperar el pelo es el Microtrasplante capilar, realizado con más frecuencia en hombres, aunque muchas mujeres pueden beneficiarse con este procedimiento cuando el cabello ya se ha perdido definitivamente. En la técnica FUE (Follicular Unit Extraction) se utilizan máquinas especiales que retiran las raíces de los cabellos sanos de la región posterior de la cabeza, pelo por pelo sin dejar cicatrices lineales visibles. Actualmente ya no se utilizan bisturíes, no se realizan cortes ni suturas del cuero cabelludo que eran necesarias en técnicas anteriores. No obstante, el avance de la tecnología logró que los trasplantes capilares puedan ser realizados mediante un robot (ARTAS) con inteligencia artificial. El robot ARTAS 9.5X puede extraer cabellos durante horas con alta precisión. A través de una pantalla de 80 pulgadas, se realiza la supervisión permanente de un cirujano especialista. “A los tres meses se comienzan a notar los cambios y al año disfrutar de los resultados”, destaca Lusicic.

El robot Artas cuenta con dos cámaras de alta resolución capaces de sacar 64 fotos por segundo de cada cabello

Otro de los tratamientos que se realiza en Hair Recovery es la mesoterapia a partir de Nutrifol. Este último tratamiento se aplica sobre todo para aquellas personas que sufren caída de cabello por stress , en el cual consiste en tomar la menor cantidad de principios activos posibles y colocarlos directamente en las raíces afectadas. Pantenol, biotina, productos anticaída y otros estimulantes del crecimiento del cabello se utilizan en esta técnica”, aclara la Dra. Susacasa y señala: “Es importante destacar que cualquier tratamiento para la caída del cabello debe tener una extensión mínima de 3 meses para comenzar a percibir resultados reales”.

Sin dudas, la caída del cabello puede generar malestar y ansiedad en las personas que la padecen. Sin embargo, afortunadamente las investigaciones médicas de estos últimos años, junto a la gran evolución de los trasplantes capilares, emergen como los tratamientos más seguros a nivel mundial para la recuperación el cabello.

Más info: www.hairrecovery.com.ar

Tel: 341- 4261000

Bv.Oroño 597. Rosario