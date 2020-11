Arrancaron la reja de acceso al Skate Park para un evento donde se rompieron todos los protocolos

Según indicó la funcionaria "en forma personal había recibido un flyer donde se anunciaba esta demostración o competencia. Ante la posibilidad de que se produjera algún tipo de inconveniente avisé a la Guardia Urbana y cuando llegaron los agentes se encontraron con que parte de la reja que protege el predio había sido arrancada y que para eso habían utilizado una linga y una camioneta. Es una reja muy grande y pesada como para arrancarla con facilidad".

Labayrú explicó que además había "gran cantidad de familias" y que al llegar los agentes de la GUM el guardia de seguridad del predio les comentó que la situación "se había desbordado".

rejarota.jpg Así quedó la reja del Skate Rosario, arrancada para que un grupo de jóvenes realizara una actividad este sábado.

"Algunos de los participantes del evento se pusieron un tanto rebeldes y preguntaban por qué los iban a sacar y hasta pidieron que les mostraran una orden para desalojarlos. Entonces, los agentes les indicaron que no podían permanecer en el lugar y algunas familias empezaron a irse, entendiendo la situación", amplió la funcionaria.

Rebeldía pero no tanto

A pesar de la "rebeldía" de algunos de los participantes, la situación comenzó a "enfriarse" cuando un móvil policial se acercó al lugar: "La mayoría de los jóvenes se fueron corriendo. No es la primera vez que intervenimos en el Skate Park. Hace un tiempo nos rompieron un móvil de un piedrazo, pero esta vez no pasó a mayores y no hubo necesidad de que interviniera la policía", detalló Labayrú.

flyer.jpg El flyer de la actividad que se desarrolló este sábado en el Skate Park.

"Por prevención dejamos un móvil en el lugar hasta que llegue Defensa Civil para poder cerrar bien el portón y mañana irá personal de Obra Pública a soldar la reja", redondeó.