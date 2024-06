Angel Di María dio otra muestra de su talento, más cerca del adiós de la selección

El seleccionado argentino se demoró en aproximarse. Es que entre los mediocampistas y los delanteros del conjunto nacional no existieron las combinaciones ni los pases entre líneas para quebrar a un Ecuador plantado para cerrar espacios en campo propio y listo para salir rápido de contra. Una idea que le salió a medias, ante todo porque en ataque amagó más de lo que concretó.

Y frente a las dificultades para la elaboración de fútbol, fue Di María el que rompió la monotonía en la primera de riesgo, que llegó recién a los 20’. Giovani Lo Celso, el otro rosarino que fue titular, se la quitó en la salida a Preciado, con una falta no sancionada por el árbitro canadiense Drew Fischer, Angelito ingresó al área y sacó un zurdazo tan potente como impreciso. Fue el primer remate al arco defendido por el rosarino Hernán Galíndez.

Las intervenciones de Fideo

Carente de juego asociado en ofensiva, la siguiente acción de peligro fue a partir de un tiro libre. Y, cuándo no, con la intervención de Di María. El extremo zurdo lo ejecutó y la metió al área ecuatoriana, Tenorio rechazo mal y Licha Martínez le dio de mediavuelta. Galíndez se estiró y lo tapó.

Los arranques de Di María sobre la derecha comenzaron a darle un mayor impulso al campeón del mundo. Faltaba pisar con mayor convicción el área ecuatoriana. Y finalmente sucedió con una corajeada del Cuti Romero, que la recuperó y se lanzó al ataque para recibir una pelota que previamente pasó por Fideo y De Paul. El defensor enganchó y se la dio a Ángel para que definiera cruzado, abajo, inalcanzable para el arquero de la selección ecuatoriana.

Di María lo celebró a su manera, con las manos formando un corazón. Una vez más. Como todos desean que siga por largo tiempo, aunque se sabe que el adiós se aproxima.

Embed - GOLAZO DE DI MARÍA | Argentina 1 - 0 Ecuador | #AmistosoEnFOX

Argentina ganaba 1 a 0 y la dosis de fútbol, en cuentagotas, las aportó Di María, quien antes de que finalice la primera etapa pateó un tiro libre que dio en el travesaño.

Apenas dio el inicio la segunda etapa, Di María capturó un mal despeje de Hincapié, cedió a De Paul y su centro no fue conectado con precisión de cabeza por el Toro Martínez. Si no pasaba el balón por Di María, parecía que no valía.

Pero Angelito no tuvo más minutos. Scaloni decidió reemplazarlo por Messi y dejó la cancha ovacionado. Se sacó el brazalete de capitán y se lo dio a La Pulga.

La presencia de Messi, tan esperada por los que asistieron al estadio, fue otro motivo de regocijo. Di María ya les había dado un gol y esas corridas enfilando con habilidad hacia el arco que dentro de poco serán un recuerdo agradable. Pero estas semanas quedarán para disfrutarlo al máximo.