Ángel de Brito pidió rezar para que mejore la salud de Silvina Luna

Ezequiel, el hermano de Silvina, le había contado la semana pasada al conductor de LAM que la ex Gran Hermano había regresado a terapia intensiva tras sufrir una desmejoría dentro de su cuadro. “ La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada ”, precisó Yanina Latorre, quien quedó a cargo de la conducción del ciclo de espectáculos de América durante las vacaciones del conductor. “Ángel es el único periodista que habla con el hermano. Él está muy mal, muy triste por la situación de Silvina y también por todas las pavadas que se dijeron, como que ella comía por si sola o que ponía aceites esenciales en la habitación”, confió.

Por su parte, Flor de la V también habló de la salud de Silvina Luna. El viernes, durante Intrusos, planteó: “Se están diciendo muchas cosas en la televisión y me quieren aclarar esto. Me dijeron que lo del brazo con una infección es por los catéter. Ella está consciente, está muy bien de ánimo, habla, no está intubada ”, sostuvo.

“Ella sigue en nuestras oraciones hasta que se mejore. Me da paz saber eso, gracias a la persona que me escribió que es de su círculo. Trato de ser cautelosa, lo digo porque confío en esta fuente, esto que me pasaron es de una fuente muy cercana. Me aclararon que ella está consciente, muy bien de ánimo”, aseguró.