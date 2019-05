Inmediatamente después de que la jueza Griselda Strólogo leyera el fallo que absolvió a los nueve acusados por la desaparición y muerte de Paula Perassi, el padre de la víctima expresó su desconsuelo por la resolución judicial.

"Es así todos quedaron absueltos y vamos a ver, posiblemente tengan razón, pero donde está la justicia que me tienen que dar a mi por Paula", se lamentó entre lágrimas.

"Ellos tienen sus derechos, qué derechos tengo yo ante la justicia, cómo es la historia. No puedo razonar, repito lo que me sale, me pregunto dónde está mí derecho de saber qué pasó con mi hija, desaparecida en democracia", insistió en un breve contacto con la prensa frente al Centro de Justicia Penal.

>> Leer más: Absolvieron a todos los acusados por el caso Paula Perassi y quedan en libertad

"Justamente no hay prueba porque faltó investigación porque los propios investigadores estaban en el banquillo de los acusados", agregó.

"No sé cómo sigue esto, espero que no me metan preso a mi", se sinceró Perassi, y admitió que "no esperaba" un fallo absolutorio. En ese momento Alicia, su esposa, quien quedó a cargo de la crianza de los hijos de Paula, se descompensó y tuvo que ser atendida por personal médico.

En tanto el abogado de la familia, Adrián Ruíz adelantó: "Vamos a apelar, acá hay una familia que no puede hacer su duelo".