Alberto Fernández: "Que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia"

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que la Argentina "tiene una enorme oportunidad hacia el futuro" pero es necesario que "no se adueñen del poder los que manejan la Argentina como una estancia propia " , al mostrarse públicamente junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, después de tres meses sin dialogar y las fuertes turbulencias políticas que atravesó el Frente de Todos.

"Tengo muchas expectativas, las mejores expectativas. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia", enfatizó Fernández.