"Al Fuego Tienda de Carnes" inauguró en Fisherton Plaza Chic Mall

El atardecer del viernes sorprendió a los asiduos al centro comercial con maestros asadores haciendo su arte. Generándose ese ambiente que tanto nos convoca. El parking frente a la Tienda, se volvió un patio entre amigos que compartían el mismo comentario, “¡Que rico esto!”. Nada mejor para darse a conocer, que darse a degustar.

Instalaciones para carne reposada, embutidos de elaboración propia, un sistema de entregas a domicilio y recepción de pedidos Take away, son algunos de los diferenciales del valor agregado que esta tienda ofrece. Con fuerte acento en la estética, los detalles, el interiorismo y la calidad de la atención al público. La experiencia de ir a comprar carne, ya no será la misma.

Con locales en sus tres formatos, Tienda, Grill y Tienda+Grill, operando con gran aceptación en la vecina ciudad de Paraná, Al Fuego, suma en Rosario su primera Tienda de Carnes y en breve su primer Grill House. Renovando la esquina de Catamarca y Alvear, como nueva opción del circuito gastronómico Pichincha. Ciudad de Santa Fe y Córdoba, serán sus próximos pasos.

Tradicional en espíritu, en el marco de las últimas tendencias en servicios al cliente, “Al Fuego Tienda de Carnes” se vuelve paso obligado cuando de asado se trata.

Más info y pedidos: https://instagram.com/alfuegotiendadecarnes?igshid=1aq1xl6wa4lr3